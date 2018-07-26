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Холодницкого не уволили: комиссия прокуроров выписала ему выговор

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В четверг, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение сделать выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не освобождать его с должности.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", комиссия признает, что Холодницкий действительно провинился и заслуживает выговора, но не может быть уволен с должности в соответствии с законодательством.

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Отмечается, что по законодательству решение КДКП может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия.

Действительно возникали разные эмоции, и слова употреблялись иногда не литературные. Я перед каждым извинился. Теперь с улыбкой воспринимаю все их постановления о закрытии производств,
– прокомментировал Холодницкий.

Глава НАБУ Артем Сытник считает, что нарушения, совершенные главой САП серьезные, а Холодницкий, в свою очередь, из своих нарушений признает только ненормативную лексику на работе, но не давление на прокуроров. "Мы не просим освободить его от административной должности – мы просим увольнения Холодницкого с должности прокурора", – сказал Сытник.

Напомним, еще в марте 2018 года Луценко впервые обратился к КДКП с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкому вменяли разглашение тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, в которых должны были проводиться обыски.

К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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