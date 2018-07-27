Керівник САП Холодницький на деякий час покинув робоче місце
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Очільник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький пішов на заслужений відпочинок, а саме у відпустку, що триватиме півтора місяці.
Про це сам чиновник розповів "Громадському".
За словами Холодницького, повернеться він до роботи вже 13 вересня.
Джерело: 24 Канал
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