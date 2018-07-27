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Руководитель САП Холодницкий ушел на заслуженный отдых

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Назар Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября
Назар Холодницкий ушел в отпуск до 13 сентября / 24 канал

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий ушел на заслуженный отдых, а именно в отпуск, который продлится полтора месяца.

Об этом сам чиновник рассказал в комментарии "Громадському".

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По словам Холодницкого, вернется он к работе уже 13 сентября.

Напомним, еще в марте 2018 года генпрокурор Юрий Луценко впервые обратился к квалификационно-дисцплинарной комиссии прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Холодницкого обвиняли в разглашение тайны следствия: он якобы предупреждал лиц, у которых должны были проводиться обыски.

26 июля КДКП приняла решение выписать выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не увольнять егос должности.

К слову, недавно Холодницкий попал в земельный скандал. Глава САП и его семья бесплатно получили 5 земельных участков. Четыре из них – в Киево-Святошинском районе, где Холодницкий ранее работал прокурором.

Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий САП
Источник: 24 Канал
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