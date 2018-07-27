Фігуранти справи Онищенка захотіли домовитися із Назаром Холодницьким

Адвокат, який займається "газовою справою", фігурантом якої є Олександр Онищенко приходив до Назара Холодницького домовлятися.

Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на самого очільника САП.

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Адвокат розпитував про умови мирової угоди, щоправда, мова йшла не особисто про екс-нардепа Онищенка, а про інших фігурантів цієї справи.

Онищенка підозрюють у розкраданні державних коштів на понад мільярд гривень. Ось уже майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. В травні Олександр Онищенко опублікував уривки зі своєї книги, а також записи розмов. Там він назвав людей, через яких президент Порошенко начебто скуповував голоси у Верховній Раді.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро викликало на допит народного депутата Олександра Онищенка, який втік з України. Політик є фігурантом так званої "газової справи" і його в НАБУ планують допитати як підозрюваного.