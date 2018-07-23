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НАБУ викликало на допит скандального депутата-втікача Онищенка

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НАБУ викликало на допит Онищенка
НАБУ викликало на допит Онищенка / Фото з вільних мереж

Національне антикорупційне бюро викликало на допит народного депутата Олександра Онищенка, який втік з України. Політик є фігурантом так званої "газової справи" і його в НАБУ планують допитати як підозрюваного.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ, публікуючи текст відповідної повістки.

"Повістка про виклик підозрюваного Онищенка Олександра Романовича, зареєстрованого за адресою: м. Київ, провул. Редутний. Вам необхідно прибути о 12:00 26.07.2018 до детектива Національного бюро за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні № 42015110000000121", – мовиться у повідомленні.

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При цьому в опублікованій повістці зазначається, що поважними причинами неявки на допит до НАБУ є затримання, перебування під вартою або відбування покарання, обставини непереборної сили на кшталт епідемій, військових подій, стихійних лих тощо; несвоєчасне отримання повістки про виклик або смерть близьких родичів тощо.

У Бюро також пояснили, що у разі, якщо підозрюваний не з'явиться на допит без поважних причин або не повідомить про причини свого неприбуття, на нього накладеться грошове стягнення у розмірі від 0, 25до 0,5 розміру мінімальної зарплати. Окрім того, до підозрюваного може бути застосований привід.

Повістка на допит Онищенка
Повістка на допит до НАБУ

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-утікач, є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на Президента Порошенка. Мовляв, впродовж року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном і має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.

Теги: Розслідування Новини політики Новини України Олександр Онищенко НАБУ
Джерело: 24 Канал
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