НАБУ вызвало на допрос скандального депутата-беглеца Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос народного депутата Александра Онищенко, который сбежал из Украины. Политик является фигурантом так называемого "газового дела" и его в НАБУ планируют допросить в качестве подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, публикуя текст соответствующей повестки.

"Повестка о вызове подозреваемого Онищенко Александра Романовича, зарегистрированного по адресу: г. Киев, проул. Редутный. Вам необходимо прибыть в 12:00 до 26.07.2018 к детективу Национального бюро по адресу: г. Киев, ул. Василия Сурикова, 3 для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 42015110000000121", – говорится в сообщении.

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При этом в опубликованной повестке отмечается, что уважительными причинами неявки на допрос в НАБУ есть задержание, нахождение под стражей или отбывание наказания, обстоятельства непреодолимой силы вроде эпидемий, военных событий, стихийных бедствий и тому подобное; несвоевременное получение повестки о вызове или смерть близких родственников и тому подобное.

В Бюро также пояснили, что в случае, если подозреваемый не явится на допрос без уважительных причин или не сообщит о причинах своего неприбытия, на него наложится денежное взыскание в размере от 0, 25до 0,5 размера минимальной зарплаты. Кроме того, к подозреваемому может быть применен привод.



Повестка на допрос в НАБУ

Кто такой Александр Онищенко?Нардеп-беглец, является фигурантом так называемого "газового дела". Его подозревают в хищении госсредств более чем на миллиард гривен. Почти два года нардеп скрывается от следствия за границей. Ранее он также заявлял, что имеет компромат на президента Порошенко. Мол, в течение года Онищенко записывал разговоры с Порошенко на часы с диктофоном и имеет доказательства того, что глава государства скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов.