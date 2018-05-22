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Кремль решил выставить Онищенко против Порошенко на выборах президента Украины, – СМИ США

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Александр Онищенко имеет связи с российскими спецслужбами
Александр Онищенко имеет связи с российскими спецслужбами / Biz.censor.net.ua

Украинский народный депутат-беглец Александр Онищенко является не чужим человеком в России. У политика есть паспорт гражданина РФ, который обеспечили ему связи в ФСБ России со службы в войсках СССР в Германии, где он был завербован и познакомился с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Fakty.ictv.ua со ссылкой на американское издание Times Square Chronicles.

Отметим, что издание опубликовало материал Pro-Russian Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, в котором журналист Винсент Стол проанализировал прошлое Александра Онищенко.

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Россия пытается разжигать стабильность в Украине, используя поддельные пленки и продвигая нового кандидата в президенты. На будущих президентских выборах в Украине Кремль снова решил разыграть криминальную карту – как и в случае с Януковичем – выставив против президента Порошенко бывшего члена Партии регионов и криминального авторитета со связями в ФСБ – Александра Онищенко,
– говорится в материале американского издания.

Стоит заметить, что Онищенко, который скрывается от украинского правосудия в Испании, заявил немецкому изданию Die Welt, что планирует баллотироваться в 2019 году на пост президента Украины в противовес действующему главе государства Петру Порошенко. Накануне Онищенко подтвердил свои намерения российскому пропагандистскому телеканалу НТВ.

В материале американского издания говорится, что Онищенко является не просто украинским олигархом, а человеком из криминального мира с гангстерским прошлым. Именно поэтому политику пришлось полностью изменить имя Александр Раджабович Кадыров на Александр Романович Онищенко. По данным уголовной полиции Украины, в 90-тых годах Онищенко был криминальным авторитетом, сидел в СИЗО и получал условные сроки.

Издание отмечает, что частые визиты Онищенко в Россию при отсутствии там официального бизнеса и разгон заявлений политика на государственном телевидении РФ только подчеркивают почерк Кремля по дискредитации украинской власти. В частности, в последние годы Онищенко стал известным благодаря своим "пленкам" и шантажа новой украинской власти, которая пришла после Революции Достоинства. К слову, в России Онищенко помогают собирать компромат на Майдан, который состоялся в Украине.

Кто такой Александр Онищенко? Нардеп-беглец, является фигурантом так называемого "газового дела". Его подозревают в хищении госсредств более чем на миллиард гривен. Почти два года нардеп скрывается от следствия за границей. Ранее он также заявлял, что имеет компромат на Президента Порошенко. Мол, в течение года Онищенко записывал разговоры с Порошенко на часы с диктофоном и имеет доказательства того, что глава государства скупал голоса парламентариев для принятия нужных ему законопроектов.

Теги: Новости России Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Президент Украины ФСБ Александр Онищенко
Источник: 24 Канал
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