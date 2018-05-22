Кремль вирішив виставити Онищенка проти Порошенка на виборах президента України, – ЗМІ США

Український народний депутат-утікач Олександр Онищенко є не чужою людиною в Росії. У політика є паспорт громадянина РФ, який забезпечили йому зв'язки в ФСБ Росії зі служби у військах СРСР у Німеччині, де він був завербований і познайомився з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Fakty.ictv.ua із посиланням на американське видання Times Square Chronicles.

Зазначимо, що видання опублікувало матеріал Pro-Russia Oligarch Onyshchenko Could Help Destabilize Ukraine, у якому журналіст Вінсент Стіл проаналізував минуле Олександра Онищенка.

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Росія намагається підпалювати стабільність в Україні, використовуючи підроблені плівки і просуваючи нового кандидата в президенти. На майбутніх президентських виборах в Україні Кремль знову вирішив розіграти кримінальну карту – як і у випадку з Януковичем – виставивши проти президента Порошенка колишнього члена Партії регіонів і кримінального авторитета зі зв'язками в ФСБ – Олександра Онищенка,

– мовиться у матеріалі американського видання.

Варто зауважити, що Онищенко, який переховується від українського правосуддя в Іспанії, заявив німецькому виданню Die Welt, що планує балотуватися в 2019 році на пост президента України на противагу чинному главі держави Петрові Порошенку. Напередодні Онищенко підтвердив свої наміри російському пропагандистському телеканалу НТВ.

У матеріалі американського видання стверджується, що Онищенко є не просто українським олігархом, а людиною з кримінального світу з гангстерським минулим. Саме через це політикові довелося повністю змінити ім'я з Олександр Раджабович Кадиров на Олександр Романович Онищенко. За даними кримінальної поліції України, у 90-тих роках Онищенко був кримінальним авторитетом, сидів у СІЗО та отримував умовні терміни.

Видання зазначає, що часті візити Онищенка до Росії за відсутності там офіційного бізнесу і розгін заяв політика на державному телебаченні РФ тільки підкреслюють почерк Кремля щодо дискредитації української влади. Зокрема, останніми роками Онищенко став відомим завдяки своїм "плівкам" і шантажу нової української влади, яка прийшла після Революції Гідності. До слова, у Росії Онищенку допомагають збирати компромат на Майдан, який відбувся в Україні.

Хто такий Олександр Онищенко? Нардеп-втікач, є фігурантом так званої "газової справи". Його підозрюють у розкраданні держкоштів на понад мільярд гривень. Майже два роки нардеп переховується від слідства за кордоном. Раніше він також заявляв, що має компромат на Президента Порошенка. Мовляв, впродовж року Онищенко записував розмови із Порошенком на годинник із диктофоном і має докази того, що глава держави скуповував голоси парламентарів для ухвалення потрібних йому законопроектів.