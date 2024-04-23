Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників. Зазначимо, що ввечері 23 квітня Сенат буде голосувати за законопроєкт, який включає понад 6 мільярдів для України. Раніше його підтримала Палата представників.
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Пакет на мільярд
США вже готуються до ухвалення законопроєкту, який включає допомогу України. Так, країна вже підготувала перший транш військової допомоги сумою в 1 мільярд доларів.
- транспортні засоби,
- боєприпаси протиповітряної оборони Stinger,
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем,
- артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів,
- протитанкові боєприпаси TOW і Javelin
На цьому список не обмежується – пакет допомогу містить й іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.
Що відомо про допомогу США
Посол України у США Оксана Маркарова не виключає того, що перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні. Відповідний закон набуде чинності одразу, що дозволить допомозі швидко опинитися в ЗСУ.