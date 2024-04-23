Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників. Зазначимо, що ввечері 23 квітня Сенат буде голосувати за законопроєкт, який включає понад 6 мільярдів для України. Раніше його підтримала Палата представників.

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Пакет на мільярд

США вже готуються до ухвалення законопроєкту, який включає допомогу України. Так, країна вже підготувала перший транш військової допомоги сумою в 1 мільярд доларів.

Зазначається, що він включає:

транспортні засоби,

боєприпаси протиповітряної оборони Stinger,

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем,

артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів,

протитанкові боєприпаси TOW і Javelin

На цьому список не обмежується – пакет допомогу містить й іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою.

Важливо! Раніше CNN писало, що значна частина першого пакета допомоги від США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Це скоротить час, необхідний на доставку цієї зброї. Видання також зазначало, що найперше в Україну надійдуть артилерійські боєприпаси.

Що відомо про допомогу США

Посол України у США Оксана Маркарова не виключає того, що перший пакет озброєння від Сполучених Штатів Америки може надійти в Україну вже у квітні. Відповідний закон набуде чинності одразу, що дозволить допомозі швидко опинитися в ЗСУ.