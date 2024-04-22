Палата представників США разом із підтримкою допомоги Україні 20 квітня проголосувала за так званий законопроєкт 8038, що може заборонити китайський застосунок TikTok в Америці. Далі документ направили до Сенату.

Законодавці називають TikTok загрозою, оскільки невідомо, як саме ним користується китайський уряд. Критики блокування вважають це порушенням свободою слова багатомільйонної американської аудиторії. Водночас повні або часткові заборони TikTok діють у багатьох країнах світу.

Що відбувається з імовірною забороною TikTok у США, чи можуть заборонити його в Україні та які країни вже обмежують китайський застосунок і чому – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Чому в США хочуть заборонити TikTok

За заборону TikTok, який назвали загрозою національній безпеці через зв'язок із Китаєм, проголосували 380 парламентарів (проти – 58). Це вже друга спроба заборонити застосунок. Перший законопроєкт Палата представників США схвалила в березні, але пізніше він на довгий час "завис" у Сенаті.

Цього разу документ поставили на голосування разом із підтримкою України, Ізраїлю та Тайваню, що дає законопроєкту вищий пріоритет.

Хто взагалі створив TikTok Bytedance – китайська приватна холдингова компанія, власник TikTok, Xigua, новинних агрегаторів Toutiao і BaBe, соцмережі Helo. Засновник компанії – Чжан Імін. Компанію створено у 2012 році, а штаб-квартира розташована в Пекіні.



За даними самого сервісу, він має близько 170 мільйонів користувачів із США. Це значна частка з усіх 1,6 мільярда Bytedance – китайська приватна холдингова компанія, власник TikTok, Xigua, новинних агрегаторів Toutiao і BaBe, соцмережі Helo. Засновник компанії – Чжан Імін. Компанію створено у 2012 році, а штаб-квартира розташована в Пекіні.За даними самого сервісу, він має близько 170 мільйонів користувачів із США. Це значна частка з усіх 1,6 мільярда глобальних користувачів застосунку



Чжан Імін – власник TikTok і один із найбагатших бізнесменів Китаю / Фото з соцмереж мільярдера

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У заяві, опублікованій TikTok Policy в мережі X (раніше Twitter) у квітні перед голосуванням у США, мовиться, що майбутній закон "порушить права на свободу слова" користувачів, та "зруйнує 7 мільйонів підприємств і закриє платформу, яка щорічно приносить 24 мільярди доларів в економіку США".



Капітолій / Фото Louis Velazquez / Unsplash

"Прикро, що Палата представників використовує прикриття важливої іноземної та гуманітарної допомоги, щоб знову вдатися до законопроєкту про заборону, який порушить права на свободу слова 170 мільйонів американців", — йдеться в заяві TikTok, про яку пише Reuters.

Американська спілка громадянських свобод також виступила проти законопроєкту Палати представників на підставі свободи слова.

Головна пересторога щодо TikTok – це те, що застосунок і його материнська компанія можуть передавати конфіденційні дані користувачів, наприклад інформацію про місце перебування, в руки китайського уряду.

Мовиться про закони, що дозволяють китайському уряду таємно вимагати дані від китайських компаній і громадян для проведення операцій зі збору розвідувальної інформації.

Західні законодавці та регулятори також стурбовані тим, що Китай може використовувати рекомендації контенту TikTok для розповсюдження дезінформації. Критики китайської програми вважають, що TikTok сприяв поширенню антисемітизму та рекламував пропалестинський контент серед американських користувачів, зазначає The New York Times.

У TikTok же тривалий час заперечують ці звинувачення і стверджують, що не передають дані американських користувачів Китаю.

Що змінить закон

Перша версія документа передбачала, що материнська компанія TikTok, ByteDance, матиме шість місяців на продаж американського підрозділу в разі схвалення закону. Тепер передбачається, що термін подовжать аж на рік.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив 20 квітня, що Сенат працює над досягненням згоди щодо того, коли відбудеться наступне голосування за пакет іноземної допомоги разом із забороною TikTok. Очікується, що це станеться вже цього вівторка. Президент США Джо Байден раніше заявляв, що підтримає законопроєкт, якщо Конгрес його схвалить.

Цікаво! На Волл-стріт немає певності в тому, хто може бути зацікавленим у придбанні TikTok, пояснює NYT. Висока ціна застосунку обмежує коло його потенційних власників.



Зокрема, частками в ByteDance уже володіють великі інвестиційні компанії США: General Atlantic, Susquehanna та Sequoia Capital. Також навряд чи антимонопольні органи США дозволять придбати TikTok такій великій компанії, як Microsoft або Alphabet (материнська компанія Google та YouTube).

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Минулого разу, коли TikTok виставлявся на продаж, ByteDance обговорювала потенційну угоду з Microsoft та Oracle, компанію з хмарних обчислень. Oracle залучила мережу супермаркетів Walmart як партнера, але перед тим, як вони були готові купити частку в застосунку, угода зупинилася через геополітичний тиск.

У TikTok кажуть що застосунок не створює небезпеки для даних американців і не є інструментом китайського уряду. Компанія запропонувала план, за яким дані користувачів США зберігатимуться на внутрішніх серверах, контрольованих Oracle. Водночас проти заборони виступає й власник мережі Х (раніше Twitter) Ілон Маск.

На мою думку, TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі X. Це суперечило б свободі слова та самовираження. Це не те, за що виступає Америка,

– написав Маск у X.

Водночас Пекін може вдатися до додаткового урядового контролю над справою. У квітні Ван Веньбінь, речник міністерства закордонних справ Китаю, засудив спроби законодавців США примусово продати або заборонити TikTok. Водночас він не стверджував, що Китай прямо перешкоджатиме цьому.

Заборони TikTok у США та світі

У низці країн діють повні чи часткові обмеження TikTok:

Індія заборонила з 2020 року;

в Афганістані – з 2022 року;

через цензуру та обмеження з боку власника доступу нема й в Ірані;

застосунок заборонено в Киргизстані;

встановлення TikTok на урядові пристрої заборонено у Тайвані та низці країн ЄС, у Великій Британії, Канаді та Австралії.

У 30 штатах США та у місті Нью-Йорк TikTok заборонено використовувати на робочих смартфонах держслужбовців, зазначає NYT.

Зокрема, Білий дім зобов'язав власних співробітників, а також працівників Пентагону, міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу видалити застосунок зі службових смартфонів і систем упродовж 30 днів з лютого 2023 року.

Адміністрації багатьох коледжів блокують доступ до застосунку у мережах Wi-Fi кампуса, але це не заважає студентам – вони перемикаються на мобільний інтернет, щоб скористатися TikTok.

У травні 2023 року губернатор штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон про заборону роботи TikTok у штаті, що стало першою забороною такого роду в країні. TikTok тоді подав позов, заявивши, що закон порушує Першу поправку. Наприкінці листопада федеральний суддя погодився та видав попередню заборону на призупинення дії закону.

Довідково! Перша поправка до Конституції США, що набрала чинності 15 грудня 1791 року, проголошує загальні свободи громадян США, гарантуючи, що Конгрес не буде обмежувати будь-яку релігію, свободу слова, свободу преси та зборів.

У серпні 2023 року місто Нью-Йорк заборонило використання TikTok на муніципальних пристроях після того, як міське агентство з кібербезпеки визначило, що застосунок "становить загрозу безпеці для технічних мереж міста".

У грудні 2023-го федеральний суддя в Техасі підтримав заборону на використання TikTok держслужбовцями, визнавши це "розумним обмеженням" на тлі занепокоєння Техасу щодо конфіденційності даних.

Чи планує Україна забороняти TikTok

Українське законодавство щодо санкцій містить підстави для їх введення, зокрема, тоді, коли хтось із союзників ввів їх чи то проти фізичної, чи то юридичної особи,

– прокоментував 24 Каналу ймовірність обмеження TikTok в Україні після США народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Однак про блокування TikTok в Україні зараз мови нема, додав нардеп: "Поки нам вдається за співпраці з адміністрацією TikTok блокувати акаунти, що пов'язані з російською пропагандою".

Зверніть увагу! В Україні також хочуть регулювати й Telegram та інші "платформи спільного доступу до інформації". 25 березня депутати в Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує прирівняти ці платформи до медіа, зобов'язати їх мати представництво для комунікації в Україні чи країні ЄС, розкривати структуру власності та джерела фінансування.



У разі недотримання вимог платформу заборонять використовувати органам державної влади та місцевого самоврядування, фінансовим структурам, але не Силам безпеки та оборони.

У квітні 2024 року Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБОУ повідомив про початок офіційної співпраці з адміністрацією TikTok. Її мета – протидія поширення російської пропаганди в мережі.

У березні ЦПД оприлюднив перелік з понад 80 TikTok-каналів з поширенням ворожої пропаганди, який має допомогти уникати каналів, що є "інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій і неправди".

Зараз Центр займається блокуванням доступу до цих сторінок з України. Уже заблоковано 24 таких акаунти.



Небезпечні з точки зору нацбезпеки TikTok канали / інфографіка ЦПД

Серед каналів, які заблокував TikTok зі списку ЦПД:

канал сумнозвісного антивакцинатора Остапа Стахіва;

канал нардепа Олександра Дубінського, якому оголосили підозру в держзраді;

акаунт російського пропагандиста Анатолія Шарія, проти якого теж відкрили справу про держзраду;

канали блогера Мирослава Олешка та ексведучої проросійських медіа Віктора Медведчука Діани Панченко.

Чи залишаться американці без TikTok

Як саме американських користувачів можуть позбавити TikTok – досі не до кінця зрозуміло. Відсутній механізм заборони застосунку на особистих смартфонах. У штаті Монтана пропонували штрафувати магазини застосунків та компанію-власника, якщо мешканці штату завантажували б або використовували TikTok.

Apple та інші компанії, які керують магазинами програм, мають можливість блокувати завантаження застосунків, які вже не працюють у країні. Вони також можуть заборонити програми, які містять неприйнятний або незаконний контент, та видаляти вже встановлені на смартфонах застосунки, каже Джастін Каппос, професор інженерної школи Нью-Йоркського університету Тандон, слова якого наводить NYT: "Але зазвичай цього не відбувається".

Заборона саме TikTok може призвести до появи на ринку США інших китайських застосунків, як-от CapCut, який також належить ByteDance. Так вважає Алекс Капрі, науковий співробітник Hinrich Foundation та викладач бізнес-школи Національного університету Сінгапуру, слова якого наводить CNN.

"Остання історія із TikTok підкреслює потребу в набагато більш надійній нормативно-правовій базі в США для розв'язання екзистенційних проблем, спричинених великими технологіями загалом", — каже фахівець.

Ймовірна заборона TikTok, яку поки підтримують здебільшого лише законодавці, призведе до нових проблем. Це вихід на ринок Штатів інших китайських програм, які також можуть становити загрозу нацбезпеці, пошук нового покупця, антимонопольні питання. Тож американській владі або слід значно розширити перелік загроз та заблокувати решту китайських застосунків, або ж узагалі відмовитися від ідеї такого масштабного обмеження TikTok.