Палата представителей США вместе с поддержкой помощи Украине 20 апреля проголосовала за так называемый законопроект 8038, который может запретить китайское приложение TikTok в Америке. Далее документ направили в Сенат.

Законодатели называют TikTok угрозой, поскольку неизвестно, как именно им пользуется китайское правительство. Критики блокировки считают это нарушением свободы слова многомиллионной американской аудитории. В то же время полные или частичные запреты TikTok действуют во многих странах мира.

Что происходит с вероятным запретом TikTok в США, могут ли запретить его в Украине и какие страны уже ограничивают китайское приложение и почему – читайте в материале 24 Канала.

Почему в США хотят запретить TikTok

За запрет TikTok, который назвали угрозой национальной безопасности из-за связи с Китаем, проголосовали 380 парламентариев (против – 58). Это уже вторая попытка запретить приложение. Первый законопроект Палата представителей США одобрила в марте, но позже он на долгое время "завис" в Сенате.

На этот раз документ поставили на голосование вместе с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, что дает законопроекту высший приоритет.

Кто вообще создал TikTok Bytedance – китайская частная холдинговая компания, владелец TikTok, Xigua, новостных агрегаторов Toutiao и BaBe, соцсети Helo. Основатель компании – Чжан Имин. Компания создана в 2012 году, а штаб-квартира расположена в Пекине.



По данным самого сервиса, он имеет около 170 миллионов пользователей из США. Это значительная доля из всех 1,6 миллиарда Bytedance – китайская частная холдинговая компания, владелец TikTok, Xigua, новостных агрегаторов Toutiao и BaBe, соцсети Helo. Основатель компании – Чжан Имин. Компания создана в 2012 году, а штаб-квартира расположена в Пекине.По данным самого сервиса, он имеет около 170 миллионов пользователей из США. Это значительная доля из всех 1,6 миллиарда глобальных пользователей приложения



Чжан Имин – владелец TikTok и один из самых богатых бизнесменов Китая / Фото из соцсетей миллиардера

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В заявлении, опубликованном TikTok Policy в сети X (ранее Twitter) в апреле перед голосованием в США, говорится, что будущий закон "нарушит права на свободу слова" пользователей, и "разрушит 7 миллионов предприятий и закроет платформу, которая ежегодно приносит 24 миллиарда долларов в экономику США".



Капитолий / Фото Louis Velazquez / Unsplash

"Обидно, что Палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы снова прибегнуть к законопроекту о запрете, который нарушит права на свободу слова 170 миллионов американцев", – говорится в заявлении TikTok, о котором пишет Reuters.

Американский союз гражданских свобод также выступил против законопроекта Палаты представителей на основании свободы слова.

Главная предостережение относительно TikTok – это то, что приложение и его материнская компания могут передавать конфиденциальные данные пользователей, например информацию о месте пребывания, в руки китайского правительства.

Речь идет о законах, позволяющих китайскому правительству тайно требовать данные от китайских компаний и граждан для проведения операций по сбору разведывательной информации.

Западные законодатели и регуляторы также обеспокоены тем, что Китай может использовать рекомендации контента TikTok для распространения дезинформации. Критики китайской программы считают, что TikTok способствовал распространению антисемитизма и рекламировал пропалестинский контент среди американских пользователей, отмечает The New York Times.

В TikTok же длительное время отрицают эти обвинения и утверждают, что не передают данные американских пользователей Китаю.

Что изменит закон

Первая версия документа предусматривала, что материнская компания TikTok, ByteDance, будет иметь шесть месяцев на продажу американского подразделения в случае одобрения закона. Теперь предполагается, что срок продлят аж на год.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил 20 апреля, что Сенат работает над достижением согласия относительно того, когда состоится следующее голосование за пакет иностранной помощи вместе с запретом TikTok. Ожидается, что это произойдет уже в этот вторник. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что поддержит законопроект, если Конгресс его одобрит.

Интересно! На Уолл-стрит нет уверенности в том, кто может быть заинтересован в приобретении TikTok, объясняет NYT. Высокая цена приложения ограничивает круг его потенциальных владельцев.



В частности, долями в ByteDance уже владеют крупные инвестиционные компании США: General Atlantic, Susquehanna и Sequoia Capital. Также вряд ли антимонопольные органы США позволят приобрести TikTok такой крупной компании, как Microsoft или Alphabet (материнская компания Google и YouTube).

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В прошлый раз, когда TikTok выставлялся на продажу, ByteDance обсуждала потенциальную сделку с Microsoft и Oracle, компанию по облачным вычислениям. Oracle привлекла сеть супермаркетов Walmart в качестве партнера, но перед тем, как они были готовы купить долю в приложении, сделка остановилась из-за геополитического давления.

В TikTok говорят что приложение не создает опасности для данных американцев и не является инструментом китайского правительства. Компания предложила план, по которому данные пользователей США будут храниться на внутренних серверах, контролируемых Oracle. В то же время против запрета выступает и владелец сети Х (ранее Twitter) Илон Маск.

По моему мнению, TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе X. Это противоречило бы свободе слова и самовыражения. Это не то, за что выступает Америка,

– написал Маск в X.

В то же время Пекин может прибегнуть к дополнительному правительственному контролю над делом. В апреле Ван Вэньбинь, представитель министерства иностранных дел Китая, осудил попытки законодателей США принудительно продать или запретить TikTok. В то же время он не утверждал, что Китай прямо будет препятствовать этому.

Запреты TikTok в США и мире

В ряде стран действуют полные или частичные ограничения TikTok:

Индия запретила с 2020 года;

в Афганистане – с 2022 года;

из-за цензуры и ограничений со стороны владельца доступа нет и в Иране;

приложение запрещено в Кыргызстане;

установка TikTok на правительственные устройства запрещена в Тайване и ряде стран ЕС, в Великобритании, Канаде и Австралии.

В 30 штатах США и в городе Нью-Йорк TikTok запрещено использовать на рабочих смартфонах госслужащих, отмечает NYT.

В частности, Белый дом обязал собственных сотрудников, а также работников Пентагона, министерства внутренней безопасности и Госдепа удалить приложение со служебных смартфонов и систем в течение 30 дней с февраля 2023 года.

Администрации многих колледжей блокируют доступ к приложению в сетях Wi-Fi кампуса, но это не мешает студентам – они переключаются на мобильный интернет, чтобы воспользоваться TikTok.

В мае 2023 года губернатор штата Монтана Грег Джанфорте подписал закон о запрете работы TikTok в штате, что стало первым запретом такого рода в стране. TikTok тогда подал иск, заявив, что закон нарушает Первую поправку. В конце ноября федеральный судья согласился и выдал предварительный запрет на приостановление действия закона.

Справочно! Первая поправка к Конституции США, вступившая в силу 15 декабря 1791 года, провозглашает общие свободы граждан США, гарантируя, что Конгресс не будет ограничивать любую религию, свободу слова, свободу прессы и собраний.

В августе 2023 года город Нью-Йорк запретил использование TikTok на муниципальных устройствах после того, как городское агентство по кибербезопасности определило, что приложение "представляет угрозу безопасности для технических сетей города".

В декабре 2023-го федеральный судья в Техасе поддержал запрет на использование TikTok госслужащими, признав это "разумным ограничением" на фоне беспокойства Техаса о конфиденциальности данных.

Планирует ли Украина запрещать TikTok

Украинское законодательство о санкциях содержит основания для их введения, в частности, тогда, когда кто-то из союзников ввел их либо против физического, либо юридического лица,

– прокомментировал 24 Каналу вероятность ограничения TikTok в Украине после США народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

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Однако о блокировании TikTok в Украине сейчас речи нет, добавил нардеп: "Пока нам удается при сотрудничестве с администрацией TikTok блокировать аккаунты, связанные с российской пропагандой".

Обратите внимание! В Украине также хотят регулировать Telegram и другие "платформы совместного доступа к информации". 25 марта депутаты в Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает приравнять эти платформы к медиа, обязать их иметь представительство для коммуникации в Украине или стране ЕС, раскрывать структуру собственности и источники финансирования.



В случае несоблюдения требований платформу запретят использовать органам государственной власти и местного самоуправления, финансовым структурам, но не Силам безопасности и обороны.

В апреле 2024 года Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБОУ сообщил о начале официального сотрудничества с администрацией TikTok. Ее цель – противодействие распространению российской пропаганды в сети.

В марте ЦПД обнародовал перечень из более 80 TikTok-каналов с распространением вражеской пропаганды, который должен помочь избегать каналов, являющихся "инструментом распространения вражеской дезинформации, манипуляций и лжи".

Сейчас Центр занимается блокировкой доступа к этим страницам из Украины. Уже заблокировано 24 таких аккаунта.



Опасные с точки зрения нацбезопасности TikTok каналы / инфографика ЦПИ

Среди каналов, которые заблокировал TikTok из списка ЦПД:

канал печально известного антивакцинатора Остапа Стахива;

канал нардепа Александра Дубинского, которому объявили подозрение в госизмене;

аккаунт российского пропагандиста Анатолия Шария, против которого тоже открыли дело о госизмене;

каналы блогера Мирослава Олешко и экс-ведущей пророссийских медиа Виктора Медведчука Дианы Панченко.

Останутся ли американцы без TikTok

Как именно американских пользователей могут лишить TikTok – до сих пор не до конца понятно. Отсутствует механизм запрета приложения на личных смартфонах. В штате Монтана предлагали штрафовать магазины приложений и компанию-владельца, если жители штата загружали бы или использовали TikTok.

Apple и другие компании, которые управляют магазинами программ, имеют возможность блокировать загрузки приложений, которые уже не работают в стране. Они также могут запретить программы, которые содержат неприемлемый или незаконный контент, и удалять уже установленные на смартфонах приложения, говорит Джастин Каппос, профессор инженерной школы Нью-Йоркского университета Тандон, слова которого приводит NYT: "Но обычно этого не происходит".

Запрет именно TikTok может привести к появлению на рынке США других китайских приложений, например CapCut, который также принадлежит ByteDance. Так считает Алекс Капри, научный сотрудник Hinrich Foundation и преподаватель бизнес-школы Национального университета Сингапура, слова которого приводит CNN.

"Последняя история с TikTok подчеркивает потребность в гораздо более надежной нормативно-правовой базе в США для решения экзистенциальных проблем, вызванных большими технологиями в целом", – говорит специалист.

Вероятный запрет TikTok, который пока поддерживают в основном только законодатели, приведет к новым проблемам. Это выход на рынок Штатов других китайских программ, которые также могут представлять угрозу нацбезопасности, поиск нового покупателя, антимонопольные вопросы. Поэтому американским властям либо следует значительно расширить перечень угроз и заблокировать остальные китайские приложения, либо же вообще отказаться от идеи такого масштабного ограничения TikTok.