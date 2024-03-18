Что известно об этом решении

Экс-министр финансов США Стивен Мнучин заявил о своем намерении приобрести TikTok, благодаря группе инвесторов. Список лиц, которые готовы инвестировать в эту инициативу еще формируется.

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Стивен Мнучин Бывший министр финансов США Я думаю, что закон должен быть принят, и я думаю, что он должен быть продан. Это отличный бизнес, и я собираюсь собрать группу, чтобы купить TikTok.

Мнучин сделал такое заявление после принятия законопроекта со стороны Палаты представителей. Согласно которому, ByteDance должен продать TikTok, иначе эта соцсеть будет под запретом США.

Сейчас идет рассмотрение указанного законопроекта. Пока его статус неопределенный, однако, администрация президента Джо Байдена готова его подписать.

Это должно принадлежать американскому бизнесу. Китайцы никогда не позволят американской компании владеть чем-то подобным в Китае,

– отмечает Мнучин

В чем опасность TikTok

Сейчас около 170 миллионов американцев зарегистрированы в TikTok. Благодаря этому приложению, китайское правительство может получать данные пользователей и, соответственно, осуществлять слежку за гражданами других государств.

Американское правительство уже не впервые стремится ограничить влияние TikTok. Первые весомые шаги в эту сторону были сделаны во время президентства Трампа.