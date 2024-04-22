Законопроект, ухвалений 360-58 голосами, є частиною комплексного пакету санкцій проти іноземних супротивників, таких як Росія. Разом із заходами з надання військової допомоги Україні та Ізраїлю, а також гуманітарної допомоги Газі, законопроєкт про TikTok зараз перебуває під посиленою увагою.

А тим часом Голова комітету зі свободи слова прокоментував можливість заборони TikTok в Україні

Особливість цього законопроєкту також полягає у тому, що включення до пакету допомоги змушує Сенат розглядати його з більшою терміновістю, ніж якби він був представлений як окремий законопроєкт.

Слід також зауважити, що конкретний документ має більше прихильників, ніж попередній. Оновлене формулювання подовжує термін, протягом якого ByteDance має продати TikTok, надаючи для цього рік, а не шість місяців, як було заплановано раніше.

Важлива деталь! Це продовження має на меті запобігти забороні TikTok, пропонуючи початковий період продажу дев'ять місяців з можливістю продовження на три місяці, за умови прогресу в укладанні угоди.

Оскільки більшість у Сенаті належить демократам, експерти очікують, що законопроєкт пройде без проблем.

За повідомленнями Bloomberg, головному юрисконсульту TikTok Еріху Андерсену загрожує звільнення на тлі зусиль компанії, спрямованих на вирішення проблем національної безпеки. Однак представник TikTok спростував ці заяви, назвавши їх абсолютно неправдивими.

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Оскільки Сенат зараз перебуває на перерві, терміни подальших дій щодо законопроєкту про TikTok залишаються невизначеними. Однак, якщо він успішно пройде через Сенат і потрапить на стіл президента Джо Байдена, він пообіцяв підписати його як закон.