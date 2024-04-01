Що буде з TikTok
За словами Юрчишина, заборона сервісу може стати реальністю за певних умов, хоча зараз, судячи з усього, таких намірів немає. Однак є підстави.
"Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок", – каже голова Комітету зі свободи слова.
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Хоча ми й бачили численні слухання в Конгресі США, на яких виступали представники китайської компанії, намагаючись запевнити в безпечності сервісу, ми досі достеменно не знаємо, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів, адже фактично все, що отримали, – це словесні обіцянки, що влада Китаю не має доступу до зібраних даних.
Голова Комітету наголосив, що наразі відстежуються всі процеси та питання щодо обмежень TikTok у різних країнах, зокрема в Іспанії та Норвегії.
- Нагадаємо, у 2019 році санкції проти TikTok стали прощальним подарунком Трампа, коли він покидав президентське крісло. Але тоді вже затихло досить швидко. З новою силою процес про заборону розгорівся торік, коли з'явилися нові дані та свідчення, які вказували на шпигунство з боку сервісу.
- Сьогодні TikTok заборонено використовувати на урядових пристроях у багатьох штатах, а також у деяких країнах по всьому світу. Деякі країни намагаються заблокувати його взагалі на всій території та для всіх громадян.
- Нещодавно у США прийняли законопроєкт про заборону або продаж TikTok, який постановляє, що американський офіс з усіма потужностями повинен бути або проданий місцевому покупцеві, або буде заблокований.