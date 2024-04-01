Що буде з TikTok

За словами Юрчишина, заборона сервісу може стати реальністю за певних умов, хоча зараз, судячи з усього, таких намірів немає. Однак є підстави.

"Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем в переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок", – каже голова Комітету зі свободи слова.

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Хоча ми й бачили численні слухання в Конгресі США, на яких виступали представники китайської компанії, намагаючись запевнити в безпечності сервісу, ми досі достеменно не знаємо, як соціальна мережа збирає, обробляє та використовує персональні дані користувачів, адже фактично все, що отримали, – це словесні обіцянки, що влада Китаю не має доступу до зібраних даних.

Голова Комітету наголосив, що наразі відстежуються всі процеси та питання щодо обмежень TikTok у різних країнах, зокрема в Іспанії та Норвегії.