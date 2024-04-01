Что будет с TikTok
По словам Юрчишина, запрет сервиса может стать реальностью при определенных условиях, хотя сейчас, судя по всему, таких намерений нет. Однако есть основания.
"Если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и с Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", – говорит председатель Комитета по свободе слова.
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Хотя мы и видели многочисленные слушания в Конгрессе США, на которых выступали представители китайской компании, пытаясь заверить в безопасности сервиса, мы до сих пор точно не знаем, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей, ведь фактически все, что получили, – это словесные обещания, что власти Китая не имеет доступа к собранным данным.
Председатель Комитета отметил, что сейчас отслеживаются все процессы и вопросы по ограничениям TikTok в разных странах, в частности в Испании и Норвегии.
- Напомним, в 2019 году санкции против TikTok стали прощальным подарком Трампа, когда он покидал президентское кресло. Но тогда уже затихло достаточно быстро. С новой силой процесс о запрете разгорелся в прошлом году, когда появились новые данные и свидетельства, которые указывали на шпионаж со стороны сервиса.
- Сегодня TikTok запрещено использовать на правительственных устройствах во многих штатах, а также в некоторых странах по всему миру. Некоторые страны пытаются заблокировать его вообще на всей территории и для всех граждан.
- Недавно в США приняли законопроект о запрете или продаже TikTok, который постановляет, что американский офис со всеми мощностями должен быть или продан местному покупателю, или будет заблокирован.