Що відбувається

Законопроєкт, який може призвести до продажу або повної заборони TikTok, пройшов Палату представників всього через кілька днів після того, як був уперше там представлений. Його підтримали 352 голосами проти 65, що є рідкісним свідченням двопартійної підтримки. Тепер справа за Сенатом.

Дивіться також Ілон Маск раптово став на захист TikTok у справі про його блокування

Якщо закон буде прийнятий, материнська компанія ByteDance отримає шестимісячне вікно для продажу TikTok або ж зіткнеться із забороною в американських магазинах додатків і на вебхостингах. Хоча "Закон про захист американців від додатків, контрольованих іноземними супротивниками" – далеко не перша спроба заборонити або продати TikTok, йому вдалося отримати більшу підтримку набагато швидше, ніж попереднім законопроєктам.

Минулого тижня законопроєкт пройшов перше процедурне голосування в Палаті представників, всього через два дні після його внесення. Тепер він перейде до Сенату, де його майбутнє є менш визначеним. Наприклад, сенатор Ренд Пол заявив, що заблокує законопроєкт. Кілька інших законодавців також не наважуються публічно підтримати його. На деяких політиків, судячи з усього, впливає колишній президент Дональд Трамп, який свого часу також намагався змусити ByteDance продати TikTok, а тепер раптово передумав і тепер виступає проти, що виглядає не як його нова щира позиція, а лише намагання чинити "не так, як Байден".

TikTok назвав законопроєкт неконституційним, заявивши, що він "позбавить 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на свободу вираження поглядів" і завдасть шкоди авторам і компаніям, які покладаються на сервіс.

Минулого тижня компанія розіслала користувачам хвилю push-повідомлень, закликаючи їх звернутися до своїх представників у Сенаті з проханням виступити проти законопроєкту. Співробітники Конгресу повідомили, що офіси були завалені дзвінками, багато з яких надходили від розгублених підлітків. Пізніше законодавці звинуватили компанію в спробі "втрутитися" в законодавчий процес.

Якщо законопроєкт набере достатню кількість голосів для проходження в Сенаті, президент Джо Байден заявив, що підпише його.

Нагадаємо, чиновники стверджують, що додаток становить загрозу національній безпеці США через його зв'язки з китайською владою, яка нібито має доступ до всіх даних користувачів. TikTok неодноразово заперечував ці звинувачення.