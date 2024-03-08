Боротьба за виживання

Мотивація компанії дуже проста: бажання лишитися в країні. Оскільки в Конгресі зростає підтримка законопроєкту, який фактично забороняє TikTok у США для всіх користувачів, відеоплатформа намагається таким чином заручитися підтримкою аудиторії, щоб та повпливала на своїх законодавців.

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Push-повідомлення розіслали у середу всіх користувачам зі США. У ньому компанія попереджає, що "Конгрес планує повну заборону TikTok", а це "позбавить 170 мільйонів американців їхнього конституційного права на вільне вираження поглядів". У заяві також йдеться про те, що заборона "завдасть шкоди мільйонам підприємств, знищить засоби до існування незліченної кількості творців по всій країні і позбавить митців аудиторії". Додатково розробники надали інформацію про те, як користувачі можуть знайти свого представника й зателефонувати до його офісу.



Сповіщення від TikTok / Скриншот The Verge

Повідомлення з'явилося невдовзі після того, як Білий дім висловив підтримку двопартійному законопроєкту, спрямованому проти TikTok, власником якого є китайська компанія ByteDance. "Акт про захист американців від додатків, контрольованих іноземними супротивниками" є відповіддю на передбачувані ризики для національної безпеки, пов'язані з діяльністю TikTok, зокрема, з тим, як компанія збирає дані користувачів. Законопроєкт вимагає, щоб TikTok розірвав зв'язок з ByteDance або ризикує бути заблокованим у США і видаленим із магазинів додатків.

Це не перша така спроба заборонити китайський сервіс. Його давно звинувачують у тому, що він зливає детальні користувацькі дані китайському уряду, а також маніпулює стрічкою, підкидаючи вигідні ролики, щоб створити певну картину світу. Уряди деяких міст і штатів уже заборонили встановлювати TikTok на пристроях державних службовців, а торік Монтана стала першим штатом, який фактично повністю заборонив додаток. Згодом ця заборона була заблокована суддею і зараз проходить через судові інстанції.

Якщо новий законопроєкт буде ухвалено, то він, на думку Американського союзу громадянських свобод, порушуватиме Першу поправку до Конституції і, ймовірно, також зіткнеться з юридичними проблемами.