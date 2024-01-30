Що про це відомо

З моменту свого запуску TikTok швидко привернув увагу всього світу – кількість користувачів уже давно перевалила за один мільярд. Він добре вивчив кожного й точно знає, що вам подобається, тож досить швидко перейшов до наступної фази – монетизації. Компанія запустила функцію покупок прямо в застосунку, але вона досі доступна не у всіх країнах.

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Новим кроком у цій еволюції стане спроба продавати вам щось із кожною публікацією. TikTok тестує нову функцію, яка автоматично ідентифікуватиме об'єкти на відео та заохочуватиме глядачів "знайти схожі предмети в TikTok Shop".

TikTok Shop запустився у вересні й швидко був завалений дешевими, підробленими товарами. Однак онлайн-маркетплейс є прибутковим принаймні у Сполучених Штатах. Досі лише затверджені інфлюенсери та бренди могли посилатись у своїх відео на товари з TikTok Shop. Але тепер усе зміниться, оскільки більше не відбуватиметься за бажанням автора каналу. Процес розпізнавання речей проходитиме повністю автоматично на кожному завантаженому відео, де можна знайти хоча б якийсь товар – косметику, одяг, декор для дому та інше. Ця функція не вимагає від творців контенту навіть тегування продуктів.

Імовірно, центральну роль у цьому відіграватиме штучний інтелект, схожий на те, як працює Google Lens, шукаючи схожі товари в інтернеті.

TikTok підтвердив Bloomberg, що наразі тестує цю функцію з деякими користувачами, але коли вона може запуститись у разі, якщо компанія не скасує свої плани через різку реакцію аудиторії, невідомо. В мережі поки що немає жодних скриншотів, які б показали, як це працює та наскільки нав'язливо додаток пропонує покупки – чи це якась невелика кнопка, чи добре помітні вказівники, спрямовані на ті чи інші елементи у відео.

Зазначимо, що сьогодні творці контенту, які навмисно додають на свої відео посилання на TikTok Shop, отримують комісійні за покупку товарів. Однак неясно, чи будуть користувачі отримувати комісійні за товари, які вони ненавмисно продають у результаті цієї функції – наприклад, вдягнувши одяг, який є в магазині, чи випадково показавши якийсь предмет інтер'єру на фоні.