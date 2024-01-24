Як це працюватиме

TikTok, як відомо, зациклює відео, яке ви переглядаєте. Коли ролик завершується, система автоматично запускає його знову. Це може бути незручним у деяких ситуаціях – наприклад, коли ви чистите зуби чи миєте посуд і не маєте змоги торкнутися до екрана.

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Автопрокрутка пропонує усунути цей недолік. Як і випливає з назви, вона вимикає зациклення й автоматично переходить до наступного відео, коли закінчується попереднє.

Вельми дивно, що такої потрібної опції досі не було в одному з найпопулярніших відеосервісів світу. Той же YouTube ще з 2014 року пропонує автоматичне відтворення наступного ролика.

Офіційно про цю функцію в TikTok ще нічого не повідомляється, але на початку 2023 року програма надала автопрокрутку деяким користувачам, а повідомлення в соціальних мережах свідчать про те, що за останні кілька тижнів вона з'явилася в більшій кількості акаунтів.

Такі великі платформи, як TikTok, часто тестують нові функції на обмеженому колі випадкових (або не дуже) людей. Але з того часу, коли користувачі почали помічати цю функцію, минув цілий рік, а широкого релізу так і не відбулося. Імовірно, компанія зіткнулася з багами при її реалізації або тимчасово переключилася на щось інше.

Як пишуть оглядачі, значна кількість користувачів вже має доступ до цієї функції. Ось як перевірити, чи ви серед них: щоб знайти автопрокрутку, натисніть і утримуйте будь-яке відео у стрічці "Для тебе" або "Слідкування". Якщо для вас уже доступна функція автопрокрутки, ви побачите відповідну кнопку серед інших функцій, таких як "Поскаржитися", "Нецікаво", "Зберегти відео" та інші. Для активації достатньо лише натиснути на кнопку. Тим ще способом можна вимкнути автоматичне прогортування.

Коли нова можливість пошириться на весь світ, невідомо.