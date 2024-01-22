Деталі інциденту

Як повідомляється, цей контент був настільки жахливим, що кілька студентів Каліфорнійського університету в Ірвайні звернулися до лікарів. "Я чула, що багато людей блювали, багато людей плакали", – розповіла CBS аспірантка факультету комп'ютерних наук та інженерії Аліна Кім.

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Як повідомили очевидці, на відео, надісланому в чати, були людські трупи, які піддавалися сексуальному насильству.

Інші матеріали містили кадри, на яких люди знущаються з тварин і дітей.

Згідно зі звітом, зловмисники, яких джерела називають "хакерами", проникли на 30 каналів Discord. Однак їхні вимоги називають напрочуд скромними – всьо одну тисячу доларів.

У відповідь студенти перейшли до дій. "Коли ми зрозуміли, наскільки поширеною є ця проблема, почали звертатися до якомога більшої кількості людей. Ми створили груповий чат, де координували наші зусилля", – розповіла Аліна Кім.

Завдяки використанню ботів, які автоматично відстежували непрохані акаунти й блокували їх на Discord, Кім та її однокурсники ідентифікували цілих 400 акаунтів, пов'язаних з атакою. За словами студентки, деякі зловмисники були членами "ультраправої групи ненависті".

Discord уже видалив відповідальні за атаку облікові записи, заявивши, що "правила спільноти забороняють завантаження або обмін будь-якими матеріалами, що зображують реальне насильство, кров або жорстоке поводження з тваринами".

Як пізніше з'ясувалося Ірвайнський університет є лише одним з кількох навчальних закладів у США, які зазнали таких же огидних атак. Попри всі зусилля, графічні зображення продовжують проходити через фільтри. Однак навряд чи мова йде саме про хакерів. Судячи з опису, невідомі особи не зламували Discord – вони створили нові сторінки й увійшли на загальнодоступні сервери університетів.