Найбільш іронічне в цій ситуації те, що в своїй підтримці TikTok мільярдер приєднався до Дональда Трампа, який у 2019 році й почав увесь цей процес довкола китайського застосунка, намагаючись його або заблокувати, або змусити продати американські активи котрійсь із місцевих компаній. Тепер Трамп теж виступає проти.

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Маск проти законопроєкту

Ілон Маск виступив із заявою щодо потенційної заборони Сполученими Штатами TikTok, що належить китайській компанії ByteDance. У своєму твіті у вівторок він заявив, що закон просуває "цензуру та урядовий контроль". Раніше Маск висловлював незадоволення алгоритмом TikTok, що викликає залежність, але ця нова позиція загалом вписується в його так званий "абсолютизм свободи слова" (або те, що він за нього видає, регулярно просуваючи російську пропаганду).

Цей закон стосується не лише TikTok, він стосується цензури та урядового контролю! Якби він стосувався лише TikTok, то в ньому було б лише посилання на "іноземний контроль" як на проблему, але це не так,

– написав Маск, цитуючи допис конгресмена від штату Кентуккі Томаса Массі, який заявив, що "так звана заборона TikTok – це троянський кінь", припускаючи, що закон буде використаний для майбутнього придушення свободи слова в Америці.

Однак, за словами члена Федеральної комісії з питань зв'язку Брендана Карра, Маск і конгресмен від штату Кентуккі заплуталися в законопроєкті. Відповідаючи на твіт Маска, він сказав, що запропонований закон стосується лише тих додатків, які базуються в Китаї, Північній Кореї, Ірані або Росії і становлять значну загрозу національній безпеці.

Це виглядає як радикальна зміна тону Маска. Ще кілька місяців тому він критикував TikTok, заявляючи, що додаток сповнений антисемітського контенту, і відзначаючи, що він викликає залежність у підлітків. Однак мільярдер відкинув ідею про те, що TikTok контролюється китайським урядом.

Я перестав користуватися TikTok, коли відчув, що штучний інтелект досліджує мою свідомість. Мені стало некомфортно. Що стосується антисемітського контенту, то TikTok просто кишить ним,

— сказав Маск, чия соцмережа так само кишить антисемітизмом, расизмом, кібербулінгом і пропагандою Росії, Китаю та ХАМАСу.

Ми можемо бути свідками чергової спроби Маска просунути світові позицію про те, що великі технологічні компанії, ЗМІ та уряд цензурують консервативні голоси. Як показує практика, Маск виступає за свободу слова вибірково і, як правило, дає більше поблажок консервативним голосам. За його плечима є ганебна історія блокування журналістів у твітері, особливо тих, хто критикує його, а також ізоляції українських користувачів від західного світу.

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Трамп теж тут

Раніше Маск заявляв, що Трамп "мав рацію", стверджуючи, що загибель TikTok піде на користь Meta і "Цукершмаку" (Zuckershmuck. Так він називає те, що пов'язано з Марком Цукербергом. Shmuck означає "бовдур" або "придурок"). Він також каже, що "справжнім ворогом народу" є Facebook.

Трамп також змінив свою позицію щодо TikTok, тепер він підтримує його після багатьох років спроб заборонити платформу. Politico повідомляє, що останнім часом Трамп був особливо дружнім з республіканцем Джеффом Яссом, який інвестував 33 мільярди доларів у китайську компанію ByteDance, яка й володіє сервісом.

Враховуючи, що "полювання" на TikTok почав колись сам Трамп, все виглядає так, ніби він просто намагається робити "не як Байден" – і байдуже, що це буде, головне протистояти нинішньому президенту США.

Хоча законопроєкт є двопартійним, Республіканська партія зараз розділена з цього питання через раптову зміну позиції Дональда Трампа та інших консервативних голосів. Палата представників Конгресу США має проголосувати у середу вранці.

Нагадаємо, TikTok хочуть заборонити через його імовірні зв'язки з китайським урядом. Сервіс, як вважають законодавці США, передає дані американських громадян, збираючи величезну кількість інформації про них. Додаток уже заборонили встановлювати на смартфони держслужбовців у кількох штатах, а також у кількох країнах Європи.