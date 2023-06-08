Судячи з численних спостережень та перевірок українських користувачів соцмережі, Twitter блокує не лише окремих людей, а й цілі міста, теми та події – їх неможливо знайти в пошуку та побачити в стрічці новин, пише 24 Канал.

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Що відбувається

В одному з випадків користувач не міг знайти "Запоріжжя" через пошук. Вкладка "Останні" повідомляла, що за запитом не знайдено нічого. Все починало працювати лише тоді, коли автор допису зняв захист від чутливого контенту .

. Пізніше інший користувач підтвердив ці здогадки. "Twitter пішов шляхом Instagram. Тепер деякі (всі хто говорить про війну) акаунти мають тег "сенсетів контент", – пише @eto_bim. Автор зазначає, що оскільки при реєстрації сайт автоматично приховує чутливий контент, "для більшості акаунтів світу ви будете невидимкою" – користувачі переважно не мають звички заходити в налаштування й щось змінювати , віддаючи перевагу базовим налаштуванням.

, віддаючи перевагу базовим налаштуванням. Деякі користувачі почали користуватися спеціальними сервісами, які перевіряють конкретний обліковий запис на предмет тіньового бану. Імовірно, вони пропускають сторінку через різні параметри пошуку, щоб виявити бан. Тож десятки людей вже заявили, що їх неможливо знайти. Так, в одному з випадків автор допису зазначає, що Маск приховав українські акаунти від західної аудиторії: якщо проводити пошук з профіля, де всі налаштування англійською, пошук результату не дасть. Якщо ж обрати український інтерфейс, все повертається до норми.

Більшість користувачів повідомляє про те, що вони зникли зі стрічки.

Видалених із пошуку значно менше, однак серед них – найвідоміші сторінки українського твітера (волонтери, активісти, військові, блогери) з великою кількістю підписників, які публікують інформацію про збори грошей для ЗСУ, новини про російський теракт на Каховській ГЕС та інші злочини .

. Серед сторінок, які виявили в себе тіньовий бан, – Довженко-Центр, Ukrainian Art History, Джамала та тисячі інших. Натомість безперешкодно можна знайти російський "Госфільмфонд Россіі".

Навіть деякі користувачі, які не пишуть про війну, політику та Росію, і мають до 100 підписників, повідомляють про проблеми.

Маск фактично ізолював Україну в своєрідній інфобульбашці, де дописи українців можуть бачити тільки інші українці, але не користувачі на Заході – для них правда про українську війну є "чутливим контентом". Чого не скажеш про російську пропаганду.

Що з цим робити?

На жаль, виправити ситуацію наразі можна лише для своєї стрічки. Щоб продовжити бачити в стрічці заблоковані сторінки, перейдіть у Налаштування – Конфіденційність і безпека – Вміст, який ви бачите – Поставте перемикач "Відображати медіафайли, які можуть бути делікатного характеру". Після цього нижче оберіть "Пошук налаштувань" і зніміть перемикач "Приховати вміст делікатного характеру".

Ілон Маск поширює відверту брехню, називаючи її точкою зору

Цікаво, що поки Маск блокує поширення правдивих українських свідчень про теракт на Каховській ГЕС, він у той самий час публікує на своїй сторінці монолог Такера Карлсона, який починає його з питання "хто підірвав дамбу", а далі переконує глядачів, що провина лежить саме на Україні. При цьому посилається він лише на натяки, власні підозри та здогадки. На його думку, хоча руйнація ГЕС і шкодить Україні, вона все ж більше вплинула на Росію. "Росією" Карлсон називає тимчасово окуповані українські території.

Хто такий Такер Карлсон Це колишній журналіст консервативного каналу Fox News. У квітні його вигнали з роботи, де він працював багато років ведучим шоу Tucker Carlson Tonight – однієї з найпопулярніших програм на кабельному телебаченні. Причиною звільнення називають занепокоєння керівництва через зв'язок ведучого з судовим процесом проти Fox's Dominion Voting System, а також з іншим позовом, у якому Карлсон і Fox звинувачуються в сексизмі та домаганнях. Тепер Fox і самі погрожують йому судом через шоу Tucker on Twitter, звинувачуючи в порушенні пункту контракту про неконкуренцію, який забороняє Такеру запускати будь-які програми-конкуренти до 2025 року.

Але на цю мить Fox явно не може заткнути Карлсона: 10-хвилинний епізод шоу вже набрав 103 мільйони переглядів і продовжує віруситися. Ретвіт зробив не лише Маск, а й блогери-мальйонники, політики-республіканці та представник Росії в ООН, пише Детектор Медіа.

Було б чудово мати на цій платформі шоу з усіх частин політичного спектру!

– написав Маск, ретвітнувши перший епізод шоу Карлсона, яке він збирається вести у твітері на постійній основі.

Майже на третій хвилині Карлсон починає говорити про Володимира Зеленського, називаючи його "спітнілим і щуроподібним коміком, який став олігархом", а також "переслідувачем християн" і "другом BlackRock".

BlackRock – міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Володіє найбільшою часткою активів серед усіх подібних компаній, є інвесторкою та фактичною власницею тисяч компаній у США та по всьому світу. Нещодавно Україна підписала з фондом договір про співпрацю, яка допоможе у післявоєнній відбудові країни.

Загалом випуск наповнений різноманітними маніпуляціями та непідтвердженими "фактами", які ведучий видає за правду, намагаючись зняти провину з Росії та перекласти її на Україну.

Він також згадує члена Республіканської партії Ліндсі Грема, а точніше його нібито нещодавнє висловлювання про те, що смерть росіян – це найкраще, на що США коли-небудь витрачали гроші. Карлсон розкритикував Грема, назвавши його спраглою до смерті людиною. Зазначимо, що сам Ліндсі Грем заперечив, що говорив цю фразу. Вона стала наслідком невдалого монтажу. Фрази "а росіяни вмирають" та "найкраще, на що ми витрачали гроші" належать до різних часових проміжків зустрічі та не пов'язані між собою. Видання Reuters ознайомилося з повною версією розмови й підтвердило, що фраза про витрачені гроші не звучала в тій частині розмови, де згадувалися смерті росіян.

На жаль, для Ілона Маска відверта брехня є "точкою зору". Інші ж думки та голоси, судячи з усього, повинні змовкнути.