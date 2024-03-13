Наиболее ироничное в этой ситуации то, что в своей поддержке TikTok миллиардер присоединился к Дональду Трампу, который в 2019 году и начал весь этот процесс вокруг китайского приложения, пытаясь его или заблокировать, или заставить продать американские активы какой-то из местных компаний. Теперь Трамп тоже выступает против.

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Маск против законопроекта

Илон Маск выступил с заявлением о потенциальном запрете Соединенными Штатами TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance. В своем твите во вторник он заявил, что закон продвигает "цензуру и правительственный контроль". Ранее Маск выражал недовольство алгоритмом TikTok, что вызывает зависимость, но эта новая позиция в целом вписывается в его так называемый "абсолютизм свободы слова" (или то, что он за него выдает, регулярно продвигая российскую пропаганду).

Этот закон касается не только TikTok, он касается цензуры и правительственного контроля! Если бы он касался только TikTok, то в нем была бы только ссылка на "иностранный контроль" как на проблему, но это не так,

– написал Маск, цитируя сообщение конгрессмена от штата Кентукки Томаса Масси, который заявил, что "так называемый запрет TikTok – это троянский конь", предполагая, что закон будет использован для будущего подавления свободы слова в Америке.

Однако, по словам члена Федеральной комиссии по вопросам связи Брендана Карра, Маск и конгрессмен от штата Кентукки запутались в законопроекте. Отвечая на твит Маска, он сказал, что предложенный закон касается лишь тех приложений, которые базируются в Китае, Северной Корее, Иране или России и представляют значительную угрозу национальной безопасности.

Это выглядит как радикальная смена тона Маска. Еще несколько месяцев назад он критиковал TikTok, заявляя, что приложение полно антисемитского контента, и отмечая, что оно вызывает зависимость у подростков. Однако миллиардер отверг идею о том, что TikTok контролируется китайским правительством.

Я перестал пользоваться TikTok, когда почувствовал, что искусственный интеллект исследует мое сознание. Мне стало некомфортно. Что касается антисемитского контента, то TikTok просто кишит им,

- сказал Маск, чья соцсеть так же кишит антисемитизмом, расизмом, кибербуллингом и пропагандой России, Китая и ХАМАСа.

Мы можем быть свидетелями очередной попытки Маска продвинуть миру позицию о том, что крупные технологические компании, СМИ и правительство цензурируют консервативные голоса. Как показывает практика, Маск выступает за свободу слова выборочно и, как правило, дает больше поблажек консервативным голосам. За его плечами есть позорная история блокировки журналистов в твиттере, особенно тех, кто критикует его, а также изоляции украинских пользователей от западного мира.

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Трамп тоже здесь

Ранее Маск заявлял, что Трамп "был прав", утверждая, что гибель TikTok пойдет на пользу Meta и "Цукершмаку" (Zuckershmuck. Так он называет то, что связано с Марком Цукербергом. Shmuck означает "болван" или "придурок"). Он также говорит, что "настоящим врагом народа" является Facebook.

Трамп также изменил свою позицию в отношении TikTok, теперь он поддерживает его после многих лет попыток запретить платформу. Politico сообщает, что в последнее время Трамп был особенно дружен с республиканцем Джеффом Яссом, который инвестировал 33 миллиарда долларов в китайскую компанию ByteDance, которая и владеет сервисом.

Учитывая, что "охоту" на TikTok начал когда-то сам Трамп, все выглядит так, будто он просто пытается делать "не как Байден" – и неважно, что это будет, главное противостоять нынешнему президенту США.

Хотя законопроект является двухпартийным, Республиканская партия сейчас разделена по этому вопросу из-за внезапного изменения позиции Дональда Трампа и других консервативных голосов. Палата представителей Конгресса США должна проголосовать в среду утром.

Напомним, TikTok хотят запретить из-за его вероятных связей с китайским правительством. Сервис, как считают законодатели США, передает данные американских граждан, собирая огромное количество информации о них. Приложение уже запретили устанавливать на смартфоны госслужащих в нескольких штатах, а также в нескольких странах Европы.