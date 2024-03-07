Про це говорить сама OpenAI. Компанія відреагувала на нещодавній позов Маска, оприлюднивши його старі електронні листи з 2015 по 2018 рік, коли він ще брав участь у її діяльності як один із засновників. У позові Маск звинувачує Сема Альтмана та OpenAI в тому, що компанія порушила свою початкову некомерційну місію, погнавшись за прибутком. І саме в той момент, коли вона планувала перехід у комерційну структуру, щоб досягти бажаних цілей, мільярдер і заявив про своє бажання злити два підприємства в одне.

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Деталі

Коли OpenAI представила себе світу в 2015 році, вона оголосила, що має фінансування в розмірі 1 мільярд доларів. Назвати цю суму запропонував саме Маск.

Ми повинні говорити про набагато більшу суму, ніж 100 мільйонів, щоб не здаватися безнадійними. Я думаю, варто сказати, що ми починаємо з 1 мільярда доларів. Я покрию все, що не надасть хтось інший,

– писав тоді він, згідно з повідомленням компанії.

У результаті OpenAI отримала від нього менше 45 мільйонів доларів і близько 90 мільйонів доларів від інших донорів, заявила компанія.

У 2017 році керівники ШІ-стартапу зрозуміли, що їм дійсно потрібно набагато більше грошей — мільярди доларів, оскільки штучний інтелект вимагає величезної кількості обчислювальних потужностей. Саме тоді вони почали обговорювати можливість перетворення компанії на комерційну структуру. В OpenAI заявили, що Маск брав участь у плануванні й спочатку хотів отримати мажоритарний пакет акцій, контроль над первинною радою директорів і посаду генерального директора. Однак організація вважала, що надання абсолютного контролю над нею одній людині суперечить її місії. Вони не змогли дійти згоди, і Маск, як повідомляється, призупинив фінансування, поки тривали переговори.

У 2018 році суперечливий мільярдер надіслав електронного листа до OpenAI, в якому запропонував приєднати організацію до Tesla, щоб автовиробник міг забезпечити її фінансування. У своєму листі він пояснив, що вважає це "єдиним шляхом, який дозволить хоч якось конкурувати з Google". OpenAI не повідомляє, як просувалися їхні дискусії після цього, але ідея Маска, очевидно, не пройшла, і незабаром він покинув компанію. В останньому електронному листі від Маска, який опублікувала організація, він сказав, що його "оцінка ймовірності того, що OpenAI буде актуальною поряд із DeepMind від Google без кардинальних змін у виконанні та ресурсах, дорівнює 0%".

У своєму позові Маск звинуватив OpenAI в тому, що вона перетворилася на дочірню компанію Microsoft з закритим вихідним кодом. Остання використовує технологію штучного інтелекту для таких продуктів, як Bing, після того, як інвестувала в компанію 13 мільярдів доларів.

Microsoft може заробити цілий статок, продаючи GPT-4 громадськості, що було б неможливо, якби OpenAI – як того вимагає законодавство – зробила цю технологію вільно доступною для громадськості",

– стверджується в судовому позові.

OpenAI заявила, що Маск знав про те, що її місія не передбачає відкритого доступу до технології штучного інтелекту. Компанія опублікувала електронного листа, в якому Ілля Суцкевер, її співзасновник і головний науковий співробітник, сказав Маску: "Коли ми наблизимося до створення ШІ, матиме сенс почати бути менш відкритими. Відкритість в OpenAI означає, що кожен повинен отримати вигоду від плодів ШІ після його створення, але це абсолютно нормально — не ділитися наукою". Маск відповів: "Ага".

"Нам сумно, що до цього дійшло з тим, ким ми глибоко захоплювалися, хто надихав нас прагнути до більшого, а потім сказав, що ми зазнаємо невдачі, створив конкурента й подав на нас до суду, коли ми почали досягати значного прогресу в досягненні місії OpenAI без нього", – йдеться в повідомленні компанії.

Після того, як Маск подав позов, компанія розіслала своїм співробітникам внутрішні записки, в яких заперечувала його звинувачення. Директор зі стратегії Джейсон Квон заявив в одному з них, що претензії Маска "можуть випливати з його жалю про те, що він не має відношення до компанії сьогодні". Сем Альтман в іншій записці сказав, що він сумує за людиною, яку знав, і яка конкурувала з іншими, створюючи кращі технології.

Що відомо про позов Ілона Маска: