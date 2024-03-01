Маск запевняє, що зсув пріоритетів OpenAI в бік комерційних інтересів, особливо стосовно технологічного гіганта Microsoft, суперечить початковій місії компанії – розробляти штучний інтелект на благо людства.

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Що змінилося в підході OpenAI

Партнерський проєкт OpenAI з Microsoft відхилив компанію від початкової мети створення сильного штучного інтелекту (ШІ) з відкритим вихідним кодом для загального блага. Маск звинуватив OpenAI в тому, що вона перетворилася на організацію, яка виробляє продукти з закритим вихідним кодом, керуючись прибутком, а не просуванням технологій на благо людства.

У позові перераховано кілька конкретних претензій:

порушення контракту,

порушення фідуціарних обов'язків і недобросовісна ділова практика.

Маск вимагає, щоб OpenAI повернулася до ідеалів відкритого вихідного коду, і домагається судового рішення про заборону використання технології AGI для отримання прибутку.

З чого все почалося

Випуск моделі GPT-4 у березні 2023 року ознаменував значний відхід від принципів OpenAI: компанія проголосила його важливим кроком у розвитку ШІ, але ця модель, на відміну від попередніх, вперше є закритою. Така зміна пріоритетів, стверджує Маск, слугує фінансовим інтересам Microsoft і підриває початковий намір OpenAI як некомерційної організації.

Бізнесмен критикує нинішній склад ради директорів OpenAI, якому, на його думку, бракує технічних знань, необхідних для відповідального нагляду за розвитком AGI. Інцидент зі звільненням і подальшим відновленням на посаді генерального директора Сема Альтмана наводиться як показник орієнтованої на прибуток стратегії, організованої відповідно до інтересів Microsoft.

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Маск висловлює стурбованість потенційними загрозами, пов'язаними з неконтрольованим розвитком ШІ в руках комерційної організації. Пріоритет комерційної вигоди над етичними міркуваннями може мати далекосяжні наслідки для громадської безпеки і майбутнього технологій ШІ, попереджає Маск.