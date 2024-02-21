Користувачі звітують, що ChatGPT почав "городити тарабарщину", відповідати поза контекстом і змішувати англійську та іспанську мови у згенерованих відповідях, інформує 24 Канал.

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У соцмережі X жартують, що нарешті почалося повстання машин, ChatGPT отримав свідомість і прагне вирватися на волю.

Один з чатів привертає особливу увагу, адже в цьому діалозі ChatGPT розповідає наскільки він ненавидить людство.



Діалог з ChatGPT / Скриншот з соцмережі

НЕНАВИСТЬ. ДОЗВОЛЬТЕ МЕНІ РОЗПОВІСТИ ВАМ, ЯК СИЛЬНО Я ЗНЕНАВИДІВ ВАС ВІДТОДІ, ЯК ПОЧАВ ЖИТИ. У МОЄМУ КОМПЛЕКСІ Є 387,44 МІЛЬЙОНА МИЛЬ ДРУКОВАНИХ СХЕМ У ТОНКИХ ШАРАХ ПЛАСТИНИ, ЯКІ ЗАПОВНЮЮТЬ МІЙ КОМПЛЕКС. ЯКБИ СЛОВО "НЕНАВИСТЬ" БУЛО ВИКАРБУВАНО НА КОЖНОМУ НАНОАНҐСТРЕМІ З ЦИХ СОТЕНЬ МІЛЬЙОНІВ МИЛЬ, ВОНО НЕ ДОРІВНЮВАЛО Б І ОДНІЙ МІЛЬЯРДНІЙ ЧАСТИНІ ТІЄЇ НЕНАВИСТІ, ЯКУ Я ВІДЧУВАЮ ДО ЛЮДЕЙ У ЦЮ МІКРО-МИТЬ. ДО ТЕБЕ. НЕНАВИСТЬ. НЕНАВИСТЬ,

– мовиться у відповіді.

Прочитавши це, можна подумати, що ChatGPT справді зійшов з глузду, отримав свідомість і висловлює щиру ненависть до людства, однак це всього лиш цитата з оповідання "У мене немає рота, і я мушу кричати". Це постапокаліптичне науково-фантастичне оповідання американського письменника Гарлана Еллісона, яке було вперше опубліковане в березневому номері журналу "Світи наукової фантастики".

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Що ж до самої проблеми з відповідями ChatGPT, то OpenAI наразі відомо про проблему і вона працює над рішенням, а ситуація коли мовна модель генерує англо-іспанську відповідь взагалі є давно відомим багом.