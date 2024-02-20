Юдковський, який відомий своїми песимістичними поглядами на ШІ, сказав, що, за його оцінками, "час, що залишився", становить швидше п'ять років, ніж 50 років. Він додав, що це може бути як два роки, так і 10, але результатом, швидше за все, буде "апокаліпсис у стилі Термінатора" або "пекельний пейзаж Матриці".

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Складність полягає в тому, що люди цього не усвідомлюють. У нас є крихта шансу на те, що людство виживе,

– сказав він.

Юдковський є одним з провідних експертів у галузі безпеки ШІ, яка спрямована на те, щоб системи ШІ відповідали людським цінностям і не створювали екзистенційних ризиків. Він також є автором популярної онлайн-книги "Раціональність: Від ШІ до зомбі", в якій досліджує теми раціональності, пізнання та ШІ.

Він не єдиний, хто висловив занепокоєння щодо потенційних небезпек ШІ. У минулому такі видатні діячі, як Стівен Гокінг, Ілон Маск і Білл Гейтс, попереджали, що ШІ може становити загрозу для людства, якщо його не розвивати і не регулювати.

Останнє передбачення Юдковського є частиною серії інтерв'ю The Guardian з різними експертами та критиками технологій. Серія під назвою "Майбутнє починається тут" досліджує вплив технологій на суспільство, культуру та політику і ставить під сумнів припущення, що технологічний прогрес завжди є корисним.

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У цій же серії інші респонденти піднімають такі питання, як втрата журналістики через великі технології, етичні наслідки використання відеозаписів, зроблених на дитячу камеру, для навчання штучного інтелекту, а також збільшення видимості спонсорства азартних ігор у міжнародному крикеті після зняття обмежень на цей вид спорту.