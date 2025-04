Компанія OpenAI, розробник ChatGPT і одна з головних фігур у світі штучного інтелекту, серйозно замислилася над створенням власної соціальної мережі. І хоч офіційного анонсу ще не було, за даними джерел CNBC та The Verge, проєкт уже існує у вигляді внутрішнього прототипу. Його головна особливість – стрічка контенту, згенерованого за допомогою ChatGPT, з акцентом на зображення.

Проєкт ще офіційно не представлений, але сам факт його існування – вже сигнал: боротьба за увагу користувачів виходить на новий рівень, де алгоритми стають не просто посередниками, а авторами всього, що ми бачимо. І OpenAI – не єдина компанія, яка намагається закріпитися у цьому новому, ще не до кінця окресленому просторі.

24 Канал розповідає, що відомо про потенційну соцмережу від творців ChatGPT.

За попередньою інформацією, OpenAI наразі тестує платформу всередині компанії. Мовиться не лише про стрічку, а й про потенційну інтеграцію у вже популярний застосунок ChatGPT, який у 2025 році став найбільш завантажуваним у світі. Але ще є варіант, що соцмережа може стати окремим застосунком — остаточного рішення ще немає.

Сем Альтман, CEO OpenAI, активно консультується зі сторонніми експертами, щоб зрозуміти, наскільки подібна ідея має сенс у поточному технологічному та соціальному ландшафті.

Потенційна поява нової соціальної мережі, що могла б стати конкурентом X (колишнього Twitter), невипадкова. Адже відносини між OpenAI та Ілоном Маском – напружені. Маск, який колись був співзасновником OpenAI, зараз є активним критиком компанії.

Ба більше, він навіть запропонував викупити її за 97,4 мільярда доларів, на що Альтман відповів з іронією: "Ні, дякую, але ми можемо купити Twitter за 9,74 мільярда, якщо хочете".

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

— Sam Altman (@sama) February 10, 2025