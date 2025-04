Компания OpenAI, разработчик ChatGPT и одна из ключевых фигур в мире искусственного интеллекта, всерьез задумалась над созданием собственной социальной сети. И хотя официального анонса еще не было, по данным источников CNBC и The Verge, проект уже существует в виде внутреннего прототипа. Его главная особенность – лента контента, сгенерированного с помощью ChatGPT, с акцентом на изображения.

Проект еще официально не представлен, но сам факт его существования – уже сигнал: борьба за внимание пользователей выходит на новый уровень, где алгоритмы становятся не просто посредниками, а авторами всего, что мы видим. И OpenAI – не единственная компания, которая пытается закрепиться в этом новом, еще не до конца очерченном пространстве.

24 Канал рассказывает, что известно о потенциальной соцсети от создателей ChatGPT.

По предварительной информации, OpenAI сейчас тестирует платформу внутри компании. Говорится не только о ленте, но и о потенциальной интеграции в уже популярное приложение ChatGPT, которое в 2025 году стало самым загружаемым в мире. Но еще есть вариант, что соцсеть может стать отдельным приложением – окончательного решения еще нет.

Сэм Альтман, CEO OpenAI, активно консультируется со сторонними экспертами, чтобы понять, насколько подобная идея имеет смысл в текущем технологическом и социальном ландшафте.

Потенциальное появление новой социальной сети, которая могла бы стать конкурентом X (бывшего Twitter), неслучайно. Ведь отношения между OpenAI и Илоном Маском – напряженные. Маск, который когда-то был соучредителем OpenAI, сейчас является активным критиком компании.

Более того, он даже предложил выкупить ее за 97,4 миллиарда долларов, на что Альтман ответил с иронией: "Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите".

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want

- Sam Altman (@sama) 10 февраля, 2025 года