Компания OpenAI, разработчик ChatGPT и одна из ключевых фигур в мире искусственного интеллекта, всерьез задумалась над созданием собственной социальной сети. И хотя официального анонса еще не было, по данным источников CNBC и The Verge, проект уже существует в виде внутреннего прототипа. Его главная особенность – лента контента, сгенерированного с помощью ChatGPT, с акцентом на изображения.

Проект еще официально не представлен, но сам факт его существования – уже сигнал: борьба за внимание пользователей выходит на новый уровень, где алгоритмы становятся не просто посредниками, а авторами всего, что мы видим. И OpenAI – не единственная компания, которая пытается закрепиться в этом новом, еще не до конца очерченном пространстве.

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Платформа будущего или просто эксперимент

По предварительной информации, OpenAI сейчас тестирует платформу внутри компании. Говорится не только о ленте, но и о потенциальной интеграции в уже популярное приложение ChatGPT, которое в 2025 году стало самым загружаемым в мире. Но еще есть вариант, что соцсеть может стать отдельным приложением – окончательного решения еще нет.

Сэм Альтман, CEO OpenAI, активно консультируется со сторонними экспертами, чтобы понять, насколько подобная идея имеет смысл в текущем технологическом и социальном ландшафте.

Потенциальное появление новой социальной сети, которая могла бы стать конкурентом X (бывшего Twitter), неслучайно. Ведь отношения между OpenAI и Илоном Маском – напряженные. Маск, который когда-то был соучредителем OpenAI, сейчас является активным критиком компании.

Более того, он даже предложил выкупить ее за 97,4 миллиарда долларов, на что Альтман ответил с иронией: "Нет, спасибо, но мы можем купить Twitter за 9,74 миллиарда, если хотите".

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want - Sam Altman (@sama) 10 февраля, 2025 года

Для чего OpenAI собственная социальная сеть

Выход OpenAI на территорию социальных медиа может обострить еще одно соперничество – на этот раз с Meta. Компания Цукерберга также не сидит сложа руки: в планах – добавить социальную ленту в будущее автономное приложение с собственным ИИ-ассистентом.



Сэм Альтман, гендиректор OpenAI / Фото World Economic Forum / Benedikt von Loebell

Несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о том, что Meta готовит конкурента для ChatGPT, Сэм Альтман не замедлил с ответом в X: "Хорошо, возможно, мы создадим социальное приложение". И хотя тогда это выглядело как шутка – теперь все выглядит вполне серьезно.

Отдельное приложение предоставит OpenAI доступ к уникальному массиву "живых" данных – то, чем уже давно пользуются X и Meta. В случае Маска, его Grok генерирует ответы с опорой на контент в X (и, кстати, недавно он объединил X и свою компанию xAI). Meta, со своей стороны, тренирует Llama на гигантском массиве данных пользователей Instagram, Facebook, а теперь еще и Threads.

В этой игре все понимают одно: будущее генеративного ИИ – не только в алгоритмах, но и в данных, которые эти алгоритмы питают. И соцсеть – это прямой канал к ним.

Кроме того, такая соцсеть позволит лучше демонстрировать творческие возможности генеративного ИИ – от изображений до текста. Как пишет The Verge, OpenAI потенциально заинтересована в создании интерфейса, где ИИ не только помогает, но и становится соавтором контента, например генерирует изображения.

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Интересно! В ответ на изменение политики и управления X после приобретения Илоном Маском, пользователи ищут альтернативные платформы.



Основной конкурент X – это Bluesky, децентрализованная социальная сеть, созданная на основе протокола AT, которая позволяет пользователям контролировать свои данные и взаимодействовать с другими сетями на том же протоколе. После президентских выборов в США в 2024 году платформа зафиксировала значительный рост пользователей, превысив 15 миллионов активных аккаунтов. Пользователи ценят отсутствие рекламы, возможность выбирать алгоритмы для ленты и новые функции, такие как публикация видео и закрепленные сообщения.



Еще есть Threads, текстовая соцсеть от Meta, интегрированная с Instagram. Платформа предлагает знакомый интерфейс и функции, такие как фильтрация контента, контроль над упоминаниями и возможность добавлять темы в профиль для персонализации ленты. Однако некоторые пользователи критикуют Threads за чрезмерную интеграцию с экосистемой Meta и отсутствие децентрализации.

Grok как вдохновение

Определенные намеки на функциональность нового проекта уже можно увидеть в интеграции ИИ в соцсетях. Например, X интегрировал собственный чат-бот Grok непосредственно в платформу. OpenAI, вероятно, хочет пойти дальше – и сделать ИИ органичной частью самого социального взаимодействия, а не просто инструментом.

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Пока OpenAI не подтвердила официально запуск новой соцсети. Однако сам факт разработки прототипа свидетельствует о стратегических намерениях компании. Тенденция уже очевидна – ИИ все глубже интегрируется в ежедневную цифровую жизнь, и, возможно, скоро мы будем общаться в ленте, которую не только читаем, но и творить вместе с ИИ.

Что еще происходит в мире конкуренции ИИ

После того как китайский стартап DeepSeek заявил о прорыве в сфере ИИ, используя более дешевую модель обучения, американские власти активизировали попытки ограничить его деятельность. Администрация Трампа объявила новые ограничения на продажу ИИ-чипов в Китай, которые напрямую затрагивают Nvidia – главного поставщика таких чипов.

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По данным The New York Times, США рассматривают возможность:

запретить DeepSeek доступ к американским технологиям;

ограничить американцам доступ к его сервисам;

провести конгрессовое расследование в отношении Nvidia, которое уже инициировал спецкомитет Палаты представителей США.

В январе DeepSeek заявила, что натренировала языковую модель DeepSeek-V3 всего за 6 миллионов долларов – в разы дешевле аналогичных разработок в США. Это спровоцировало падение акций Nvidia на 17% и волну тревоги в Вашингтоне. Американские чиновники опасаются, что Китай может получить технологическое преимущество, в частности, в военной сфере.

Расследование также выявило, что десятки исследователей DeepSeek имеют или имели связи с китайской армией и учреждениями, связанными с обороной, включая разработчиков ядерного оружия. Это противоречит публичным заявлениям компании о ее частном статусе.

В ответ на расследование в Nvidia заявили, что компания полностью придерживается всех правил продажи, установленных правительством США. Однако под давлением конгресса ее обязали предоставить информацию о покупателях чипов в 11 азиатских странах. Также стало известно, что часть чипов Nvidia могли незаконно переправить в Китай через посредников в Сингапуре, где уже состоялись аресты по фактам нелегального экспорта.