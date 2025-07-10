02:07, 10 июля

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Киева есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно есть попадание в жилой дом. Обломки БпЛА упали вблизи АЗС и на крышу жилого дома.



