О последствиях российской атаки на Киев в ночь на 10 июля – читайте в материале 24 Канала.

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02:08, 10 июля

Обломки российского БпЛА упали во дворе жилого дома в Дарницком районе.

02:07, 10 июля

Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что, по предварительной информации, в Шевченковском районе Киева есть попадание в нежилое здание и падение обломков на открытой территории.

Также предварительно есть попадание в жилой дом. Обломки БпЛА упали вблизи АЗС и на крышу жилого дома.