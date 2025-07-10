Про наслідки російської атаки на Київ у ніч на 10 липня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Росіяни атакували Київ "Шахедами": в місті пролунали вибухи
Уламки російського БпЛА впали у дворі житлового будинку у Дарницькому районі. Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Шевченківському районі Києва є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Також попередньо є влучання у житловий будинок. Уламки БпЛА впали поблизу АЗС та на дах житлового будинку.02:08, 10 липня02:07, 10 липня
Уламки російського БпЛА впали у дворі житлового будинку у Дарницькому районі.
Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, в Шевченківському районі Києва є влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території.
Також попередньо є влучання у житловий будинок. Уламки БпЛА впали поблизу АЗС та на дах житлового будинку.