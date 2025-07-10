Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
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Что известно о взрывах в Киеве
Россия в очередной раз атаковала Киев в ночь на 10 июля. Тревогу из-за угрозы ударных БпЛА в столице объявили в 01:03. Взрывы в столице прогремели уже через 15 минут.
В Киеве слышны взрывы,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в 00:56 в Воздушных силах предупреждали о нескольких группах БпЛА на севере и востоке Киевской области, которые двигались курсом на столицу.
Пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях взрывов в Киеве и их причинах.
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Напомним, что ранее в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО на Киевщине. Область атаковали вражеские ударные БпЛА.