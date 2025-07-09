Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины – курсом на Чернигов! БпЛА на севере Черниговщины – курс на юг. Группа вражеских БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!
"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины – курсом на Чернигов!
БпЛА на севере Черниговщины – курс на юг.
Группа вражеских БпЛА из Брянской области на север Сумщины и Черниговщины!