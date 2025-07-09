Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини – курсом на Чернігів! БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь. Група ворожих БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини!
"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини – курсом на Чернігів!
БпЛА на півночі Чернігівщини – курс на південь.
Група ворожих БпЛА з Брянської області на північ Сумщини та Чернігівщини!