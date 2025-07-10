Сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

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Какова причина взрывов на Киевщине

В ночь на 10 июля российские войска в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине. Движение вражеских БпЛА зафиксировали на Киевщине.

В регионе работают силы ПВО,

– говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Также жителей области просят не пренебрегать собственной безопасностью и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Заметим, что пока отсутствует какая-либо официальная информация о последствиях российской атаки на Киевщину.

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Напомним, что вражеские БпЛА также атаковали Запорожскую область. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о взрывах.