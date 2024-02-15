Згідно з повідомленням OpenAI в X, Sora може створювати "складні сцени з кількома персонажами, специфічними типами руху і точними деталями об'єкта і фону", інформує 24 Канал.

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Модель також може розуміти, як об'єкти "існують у фізичному світі", а також "точно інтерпретувати реквізит і генерувати переконливих персонажів, які виражають яскраві емоції".

Можливості незбагненні

Sora також може маніпулювати існуючими відео, наприклад, вставляти пропущені кадри, збільшувати тривалість або змінювати вміст на основі нерухомого зображення. Деякі з прикладів, показаних OpenAI, включають повітряну сцену Каліфорнії під час золотої лихоманки, відео, яке виглядає так, ніби воно зняте зсередини токійського поїзда, та інші.

А ось трейлер вигаданого фільму створений Sora: дивіться відео

Коли Sora стане доступною?

В OpenAI кажуть, що наразі Sora доступна лише командам, які оцінюють модель на предмет потенційної шкоди та ризиків. Компанія також пропонує доступ деяким візуальним художникам, дизайнерам і режисерам, щоб отримати зворотній зв'язок.

OpenAI зазначає, що модель може мати деякі обмеження, наприклад, труднощі з точним моделюванням фізики складної сцени або інтерпретацією певних причинно-наслідкових зв'язків.

Sora є останнім доповненням до портфоліо моделей перетворення тексту в зображення від OpenAI, таких як DALL-E, яка може створювати зображення з промтів. Саме про неї не так давно говорив Сем Альтман розповідаючи про плани OpenAI на майбутнє.

Це відео теж згенероване Sora:

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OpenAI заявляє, що Sora є частиною її бачення створення "загальних і адаптивних систем, які можуть розуміти і взаємодіяти зі світом". Компанія також визнає етичні та соціальні наслідки своїх моделей і заявляє, що прагне до того, щоб її технологія використовувалася на благо.