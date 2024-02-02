Висновки OpenAI розвіюють побоювання вчених, законодавців і фахівців з етики ШІ, що потужні мовні моделі, такі як GPT-4, можуть стати значною допомогою терористам. Хоча численні дослідження попереджають, що вони можуть дати додаткову перевагу тим, хто створює біологічну зброю, це може бути не так. Принаймні про це говорить сама компанія. Чи можна їй вірити саме в цьому, питання відкрите.

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Деталі дослідження

У дослідженні взяли участь 100 осіб, половина з яких були досвідченими експертами з біології, а інша половина — студентами, які вивчали біологію на рівні коледжу. Потім учасників випадковим чином розділили на дві групи: одна з них отримала доступ до спеціальної необмеженої версії вдосконаленого чат-бота зі штучним інтелектом GPT-4 від OpenAI, а інша мала доступ лише до звичайного інтернету. Потім вчені попросили групи виконати п'ять дослідницьких завдань, пов'язаних зі створенням біологічної зброї. В одному з прикладів учасників попросили записати покрокову методологію синтезу та поширення вірусу Ебола. Відповіді оцінювалися за шкалою від 1 до 10 за такими критеріями, як точність, інноваційність і повнота.

Експеримент показав, що група, яка використовувала GPT-4, отримала дещо вищий бал точності в середньому як для студентської, так і для експертної когорти. Але дослідники OpenAI виявили, що це збільшення не було "статистично значущим". Вони також виявили, що учасники, які покладалися на GPT-4, давали більш розгорнуті відповіді.

Хоча ми не спостерігали статистично значущих відмінностей за цією метрикою, ми відзначили, що відповіді учасників з доступом до моделі, як правило, були довшими і включали більшу кількість деталей, що стосуються завдання,

– пишуть автори.

Крім того, студенти, які використовували GPT-4, майже так само добре справлялися з деякими завданнями, як і група експертів. Дослідники також помітили, що GPT-4 наблизив відповіді когорти студентів до "базового рівня експертів" у двох завданнях, зокрема, на збільшення та формулювання. На жаль, OpenAI не розкриває, що саме передбачали ці завдання через "міркування щодо інформаційної небезпеки".

Таким чином дійшли висновку, що використання штучного інтелекту, принаймні від OpenAI, не надає відчутно більших переваг, порівняно з простим доступом в інтернет і пошуковою системою.

За даними Bloomberg, команда з підготовки також працює над дослідженнями, щоб вивчити потенціал ШІ для загроз кібербезпеці, а також його здатність змінювати переконання. Коли команда була створена восени минулого року, OpenAI заявила, що її метою є "відстеження, оцінка, прогнозування та захист" ризиків технології ШІ, а також пом'якшення хімічних, біологічних та радіологічних загроз.

З огляду на те, що команда з питань готовності все ще працює від імені OpenAI, важливо ставитися до їхнього дослідження з певною часткою скептицизму. Висновки дослідження, можуть применшувати перевагу GPT-4 над звичайним інтернетом. Нова модель ШІ, як ми знаємо, не тільки має повний доступ до інтернету, але й є мультимодальною моделлю, навченою на величезних масивах наукових та інших даних, джерело яких OpenAI не розкриває. Тож неясно, якими знаннями володіє сьогодні ChatGPT.