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Разом обидві організації мають намір створити рекомендації та освітні матеріали для молоді, їхніх батьків та педагогів. Вони також будуть кураторами окремої колекції сімейних відеоігор у магазині OpenAI GPT Store, заснованої на рейтингах Common Sense, що дозволить легко побачити, які з них підходять для юних користувачів.

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Спільними зусиллями Common Sense і OpenAI працюватимуть над тим, щоб ШІ мав позитивний вплив на підлітків і сім'ї. Наші посібники та кураторство будуть спрямовані на те, щоб навчити сім'ї та педагогів безпечному та відповідальному використанню ChatGPT, щоб ми могли спільно уникнути будь-яких непередбачених наслідків цієї технології, що розвивається,

– сказав у своїй заяві Джеймс П. Стаєр, засновник і генеральний директор Common Sense Media.

Згідно з повідомленням Axios, про партнерство було оголошено на саміті "Діти та сім’я" у Сан-Франциско, де генеральний директор OpenAI Сем Альтман спростував ідею про те, що штучний інтелект шкідливий для дітей і не повинен використовуватися в школах. "Люди — це користувачі інструментів, і нам краще навчити їх користуватися інструментами, які з'являться у світі. Не навчити людей користуватися ними було б помилкою", – сказав директор компанії. Він переконаний, що разом із ШІ школярі зможуть досягти значно більших висот, ніж раніше.

Нагадаємо, GPT Store – це магазин для кастомних чат-ботів, запущений нещодавно компанією OpenAI. Він дозволяє користувачам публікувати власні версії ШІ, різноманітні надбудови та плагіни, які розширюють функціональність або надають чат-боту певної спеціалізації. Ще на старті магазину OpenAI заявила, що її клієнти вже розробили 3 мільйони кастомних чат-ботів. Магазин розбитий на категорії, такі як написання текстів, дослідження, програмування та стиль життя. Автори плагінів можуть заробляти на їхньому продажу.