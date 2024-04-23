Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Отметим, что вечером 23 апреля Сенат будет голосовать за законопроект, который включает более 60 миллиардов для Украины. Ранее его поддержала Палата представителей.

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Пакет на миллиард

В течение полугода в США продолжалась дискуссия о выделении Украине военной помощи в размере 60,8 миллиардов долларов и, похоже, наконец лед тронулся. Несмотря на то, что законопроект еще ждет голосования в Сенате, страна уже подготовила первый транш военной помощи суммой в 1 миллиард долларов. Отмечается, что он включает:

транспортные средства,

боеприпасы противовоздушной обороны Stinger,

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем,

артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров,

противотанковые боеприпасы TOW и Javelin

На этом список не ограничивается – пакет помощи содержит и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.

Важно! Ранее CNN писало, что значительная часть первого пакета помощи от США уже находится на складах Германии и Польши. Это сократит время, необходимое на доставку этого оружия. Издание также отмечало, что в первую очередь в Украину поступят артиллерийские боеприпасы.

Что известно о помощи США