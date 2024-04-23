Значительная часть вооружений из нового пакета помощи США для Украины, которую выделят после завершения процедуры одобрения соответствующего закона, уже находится на складах Германии и Польши. Об этом пишет CNN со ссылкой на американский источник, информированный о предоставлении военной помощи Украине.

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Артиллерийские снаряды – одни из первых материалов

Официальные лица США не говорят об этом открыто, однако источник сообщил, что значительная часть этой помощи уже размещена на складах в Германии и Польше. Это сократит время, необходимое на доставку этого оружия.

Одними из первых в Украину доставят артиллерийские снаряды.

Отмечается, что после того, как это вооружение прибудет в Украину, его попытаются доставить туда, где в нем нуждаются, как можно быстрее. Однако это может представлять логистическую проблему, учитывая количество оружия.

В то же время даже это не поможет в один момент пересилить преимущество, которое Россия имела в течение последней недели.

Первое оружие может поступить уже в апреле