Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що в умовах війни "головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення". Що відомо про нові обмеження в наданні послуг за кордоном – розповідає 24 Канал.

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Призупинення консульських послуг

"Суспільне" 23 квітня повідомило, що низка консульств у Польщі призупинили "отримання заяв на вчинення консульської дії" для чоловіків призовного віку. Також таку ж інформацію повідомили й у консульстві у Барселоні.

Нині призупинений прийом громадян призовного віку. Зараз ми чекаємо вказівки від Міністерства закордонних справ. Тобто чоловіків від 18 до 60 років. Зараз просто тимчасово призупинений їхній прийом. Зараз розробляються механізми, які будуть відповідно діяти до того закону про мобілізацію. Наразі чекаємо,

– пояснили "Суспільному" у консульстві у Польщі.

Відповідно до тексту листа, що з'явився на сайті генерального консульства України в Г’юстоні, США, відповідні норми почали діяти з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку. МЗС випустило розпорядження, за яким громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років тимчасово не зможуть отримувати консульські послуги.

Також про призупинення видачі готових документів у закордонних підрозділах повідомило й державне підприємство "Документ" – у зв'язку з "технічними причинами".

Пояснення Кулеби

Згодом після публікації повідомлення консульствами, ситуацію роз'яснив й голова МЗС Дмитро Кулеба. Він наголосив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Та в умовах повномасштабної війни Росії проти України пріоритет – захист країни від знищення.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна,

– заявив Кулеба.

Він додав, що обов'язок оновлювати свої дані в ТЦК існував давно. Кулеба зазначив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків. Тому міністр доручив консульствам призупинити надання послуг чоловікам мобілізаційного віку.

Вже невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для військовозобов'язаних чоловіків. Це відбудеться ближче до дати набуття чинності нового закону про мобілізацію. Зазначимо, що це станеться 18 травня.

Як послуги під забороною

Таким чином, згідно з указом МЗС, чоловіки віком 18 – 60 років за кордоном не зможуть скористатися таким послугами:

Паспортні питання (видача нових документів та продовження терміну дії старих тощо);

Нотаріальні питання (видача довіреностей, посвідчень заповітів, засвідчення копій документів тощо);

Консульський облік;

Громадянство (набуття та вихід із громадянства);

Візові питання;

Питання, що стосуються реєстрації дітей тощо;

Реєстрація актів цивільного стану.

Проте військовозобов'язані громадяни досі матимуть змогу оформити посвідчення особи на повернення в Україну.

До чого тут закон про мобілізацію

18 травня 2024 року набуває чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Одним з його пунктів є те, що чоловіки призовного віку повинні протягом 60 днів після набрання чинності закону оновити персональні дані.

Відповідні норми стосуються як чоловіків в Україні, так і громадян за кордоном. Окрім безпосереднього візиту у ТЦК, оновити дані можна у телефонному режимі або через електронну пошту ТЦК.

Якщо ж чоловік призовного віку без військо-облікових документів (квитка чи посвідчення) більше не зможе ані оформити паспорт, чи закордонний паспорт, ані скористатися консульськими послугами.

Влітку цього року планується запровадження електронного кабінету призовника. Він призовникам самостійно оновлювати свої військово-облікові дані. Водночас реєстрації не є обов'язковою. Повістки в е-кабінет не надходитимуть, адже новий закон про мобілізацію виключає таку можливість.

Чи очікувати повістки у консульствах

Народний депутат Федір Веніславський зазначав, що наразі в Україні немає механізму для вручення повісток за кордоном. Він зазначив, що жодних наслідків для громадян, які прийдуть оновити свої дані, не буде.

Ми не маємо механізму вручення повістки за кордоном, тому що це вручають представники ТЦК СП, а за кордоном їхня юрисдикція не поширюється,

– пояснив Веніславський.

Він також додав, що відсутня процедура повернення чоловіків з-за кордону до України. За словами Веніславського, отримання військово-облікового документа ніяким чином не означає, що громадянина одразу мобілізують. Якщо особа цього не хоче, якщо вона легально перетнула державний кордон і якщо щодо неї немає кримінальних проваджень в Україні, то повернути людину в Україну досить важко.