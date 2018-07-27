Фигуранты дела Онищенко захотели договориться с Назаром Холодницким

Адвокат, который занимается "газовым делом", фигурантом которого является Александр Онищенко приходил к Назару Холодницкому договариваться.

Об этом сообщает Украинская Правда, ссылаясь на самого главу САП.

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Адвокат расспрашивал об условиях мирового соглашения, правда, речь шла не лично об экс-нардепе Онищенко, а о других фигурантах этого дела.

Онищенко подозревают в хищении государственных средств на более чем миллиард гривен. Вот уже почти два года нардеп скрывается от следствия за границей. В мае Александр Онищенко опубликовал отрывки из своей книги, а также записи разговоров. Там он назвал людей, через которых президент Порошенко якобы скупал голоса в Верховной Раде.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос народного депутата Александра Онищенко, который сбежал из Украины. Политик является фигурантом так называемого "газового дела", и его в НАБУ планируют допросить в качестве подозреваемого.