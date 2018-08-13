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Чому Порошенко "подарував" Холодницькому державних охоронців

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Нещодавно головний антикорупційний прокурор України Назар Холодницький відвідав дисциплінарну комісію, на якій обговорювалися його розмови, що були записані акваріумним мікрофоном. Але відвідав не сам – його оточувало з десятка-півтора охоронців УДО.

Відбувся керівник САП Назар Холодницький не звільненням, а лише доганою, і поїхав, а разом з ним десяток охоронців, що і вразило, і зацікавило присутніх, бо це були охоронці Управління державної охорони.

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Але згідно з законом, Холодницький не міг би отримувати подібну охорону, адже за посадою він просто не має на неї права. Але виявилося, що півтора десятка охоронців УДО йому просто "подарував" Петро Порошенко.

Зазначимо, що військові УДО охороняють владні будівлі і окремих топ-посадовців, зокрема, всіх президентів, прем’єр-міністра, спікера Верховної Ради, Генпрокурор та це кількох чиновників.

Як повідомили в УДО, супроводжувати Холодницького вони почали з 19 листопада 2016 року, а відповідне рішення прийняв Петро Порошенко. Що це за охоронці та хто за них платить не цікавився ніхто, поки керівник САП наприкінці липня не з’явився з великою кількістю охорони на публіці.

Нещодавно Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці
Нещодавно Холодницький з’явився з великою кількістю охорони на публіці

Ці охоронці допомагали уникнути запитань на перервах, а згодом вивезли з приміщення кортежем. Тільки в будівлі їх нарахували з десяток, але виявилося, що це було не все – ще частина чекала на вулиці.

Взагалі Президент України може своїм рішенням надавати охорону УДО лише за двох умов. По-перше, цьому посадовцю має загрожувати реальна небезпека. Яка небезпека може йому загрожувати поки невідомо. Журналісти програми "Наші гроші" вирішили особисто в нього запитати.

Мені у 2016 році підпалили вхідні двері. Я про це нікому не розповідав. Є відповідні документи і рапорти. Тоді була реальна небезпека. Я думаю, що вона досі залишається. Я вже мовчу про СМС-повідомлення. Щоб вирішити це питання я звернувся в Адміністрацію Президента, тоді мені і надали охорону, – відповів Холодницький.

Але є дещо важливіше. Холодницького, згідно з законом, не можуть охороняти військовослужбовці УДО, тому що він не є топ-посадовцем. Виходить, що Петро Порошенко просто не мав права забезпечувати його охороною. Тому пояснити це питання поки неможливо, та і скільки державних коштів на це пішло, також невідомо.

Більше – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Новини політики Наші гроші Назар Холодницький Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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