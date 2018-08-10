Иллюзионисты Госбюро расследований: как "выбирали" кадры на руководящие должности в орган

Финальный этап конкурса на руководящие должности Государственного бюро расследований проходил непрозрачно, местами неконкурентно и с некоторыми нарушениями, а работа комиссии выглядела формальной.

Это установили журналисты программы "Схемы" (совместного проекта "Радио Свобода" и телеканала "UA:Первый") в своем расследовании "Иллюзия соревнования. Как выбирали руководящие кадры в Госбюро расследований".

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Опрошенные члены комиссии сообщили журналистам, что не видят необходимости расследовать инцидент, когда накануне финального открытого голосования в СМИ был обнародован список победителей с указанием должностей, на которые они будут назначены. Как известно, на следующий день члены комиссии действительно выбрали большинство из этих людей победителями, и именно на указанные в списке должности. В частности, председатель комиссии Роман Майданик заявил, что не планирует разбираться, как так произошло.

Можно давать разные объяснения... Возможно, аналитический подход. Повторяю, комиссия приняла соответствующее решение,

– сказал он.

В целом работа главной комиссии, которая избирает на должности руководителей, выглядит формальной, говорится в расследовании. Журналисты "Схем" выяснили, что за некоторых победителей голосовали и члены конкурсной комиссии, которые не общались с кандидатами, поскольку на собеседования с ними не ходили. Среди таковых – первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова (Бернацкая), профессор Университета имени тараса Шевченко Виктор Самохвалов и народный депутат из "Народного фронта" Евгений Дейдей.



Заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова (Бернацкая)

В частности, все трое членов комиссии не присутствовали во время собеседования с Евгением Шевцовым, который решил попробовать свои силы в руководстве ГБР. Несмотря на это, все трое отдали ему во время решающего голосования свои голоса.

Такая ситуация повторилась на собеседовании будущего победителя на должность руководителя управления внутреннего контроля ГБР Богдана Сапожка. Евгений Дейдей зашел на собеседование, но сразу вышел. Уже во время голосования депутат поднял руку "за" именно за этого кандидата. Так же, как и двое других отсутствующих на собеседовании членов комиссии – Севостьянова и Самохвалов.

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Также, как установили журналисты "Схем", собеседования с кандидатами в среднем длились до 7-8 минут, выглядели формально, и значительную часть из которых кандидаты рассказывали что-то по своему усмотрению. Членов конкурсной комиссии, которая состоит только из представителей президента, Верховной Рады и Кабмина, не интересовало происхождение значительных состояний в декларациях претендентов на должности.

Нечетко были прописаны и критерии отбора кандидатов, говорится в расследовании. К ряду должностей в ГБР среди квалификационных требований, утвержденных руководителем ГБР к кандидатам, упоминаются, в том числе такие, как "положительная репутация", "интеллектуальная и эмоциональная зрелость", "лидерство" и "надежность".

При этом съемочной группе "Схем" одна из комиссий не позволила находиться во время собеседования. Ее глава сообщил, что это решение руководителя Госбюро расследований. Впрочем, глава ГБР на это ответил так: "Я не снимаю с себя ответственности, но, к сожалению, это комиссия".

Видео расследование программы "Схемы" о конкурсе в ГБР

Утверждать победителей конкурса будет глава Государственного бюро расследований Роман Труба. В интервью "Схемам" он сказал, что не будет выяснять, почему комиссия голосовала за кандидатов по ранее опубликованным в СМИ спискам.

Он планировал, что Государственное бюро расследований заработает с сентября. Но уже август, а Бюро до сих пор не имеет помещения, не назначены ключевые работники.

18 июля внешняя комиссия объявила победителей конкурса на 27 руководящих должностей в ГБР.

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Представительство ЕС в Украине заявило о существенных нарушениях прав человека, к которым, как утверждается, причастны некоторые кандидаты, а также об их возможной причастности к коррупционным правонарушениям, и выразило сомнения в их добропорядочности.

25 июля Труба заявил, что обратился к директору НАБУ Артему Сытнику с просьбой провести проверку 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР, рекомендуемые к назначению внешней комиссией после проведения конкурса.

Что такое ГБР?

Государственное бюро расследований – новый правоохранительный орган, созданный для расследования преступлений (в том числе коррупционных, не подследственных НАБУ) чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.