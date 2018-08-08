Конкурс в Антикоррупционный суд: где ошиблись с системой оценивания

Конкурс в новосозданный Антикоррупционный суд наконец начался. Кандидаты уже могут подавать свои заявки на участие. Огромными усилиями активистам удалось сохранить предохранители независимости конкурса в законодательстве. Битва за это продолжалась больше года.

Стаж не менее пяти лет для судей и семи лет для адвокатов и юристов – вот основные критерии для кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

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Но общественность говорит, что служители Фемиды имеют дополнительную привилегию. Если юристы должны предоставить дела, которые вели, то судьям этого не нужно делать. Поскольку подтверждение их стажа есть в электронном реестре. В Высший квалификационной комиссии неравенство объясняют боязнью мошенничества.

Подтвердите это чем-то, если у вас есть об этом документы, или подайте их, а мы будем смотреть, у кого есть документы, которые подтвердят, что у человека есть опыт в этом,

– отметил член Высшей квалификационной комиссии судей Станислав Щотка.

Еще один риск, говорят общественники, – в методах оценивания. Они остаются такими, как на конкурсе в Верховный суд. Там около 300 баллов из 1000 комиссия отдает за так называемые "другие показатели", а еще 100 за так называемую "интегративность". Члены конкурсной комиссии, которые ставили оценки по этому критерию, сами не смогли объяснить его суть.

– Что вы понимаете под словом "интегративность", за которую члены комиссии дают 100 баллов?

– Сейчас я точно вам не буду это говорить.

20% – это их опыт, знания, профессиональная подготовка. 80% из тысячи баллов – это то, что г-н Щотка и господин Козьяков будут самостоятельно назначать своим коллегиальным органом,

– уверяет председатель Общественного совета при ВККС Виталий Титич.

К тому же баллы за непонятные субъективные критерии комиссия не обнародует и не обосновывает, и даже не планирует.

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Адвокатское сообщество все равно призывает коллег идти на конкурс. А общественность будет следить за отбором.

"Контроль, мониторинг и давление – это фактически единственные вещи, которые мы можем делать", – сказал юрист Transparency International Украина Максим Костецкий.

Однако основной риск снова кроется в международном совете экспертов, который должен отфильтровать недобропорядочных кандидатов. Предложения по кандидатам Высшей квалифкомиссии предоставляют международные организации. Однако вакансий в международном совете только 6, а соответствующих организаций 14. И среди них есть и такие, где действующая украинская власть имеет свое влияние. А членами международного совета могут стать и украинцы. Следовательно, украинская верхушка через ВККС попытается повлиять на состав. Именно комиссия и решит, кто из предложенных войдет в шестерку.

Три лояльные человека могли бы превратить общественный совет из хорошего контролирующего органа в фиговый листок. Лучший предохранитель – это получить ВККС один консолидированный список номинаций,

– подчеркнула эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Сейчас авторитетные международные организации договорились формировать согласованный список, а в ВККС обещают его дождаться.

Именно согласованный список станет предохранителем от назначения контролируемых членов международного совета. Определиться, кто именно будет фильтровать кандидатов на конкурсе в Антикоррупционный суд, в ВККС должны до 14 сентября. До этого же числа комиссия будет принимать заявки от желающих вершить правосудие над украинскими коррупционерами.