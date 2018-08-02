Порошенко отменил скандальные поправки в закон об Антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые до правок вызвали беспокойство международных партнеров.

Об этом Президент написал в Twitter.

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"Путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт! Только что подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", – отметил Порошенко.

Шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду повністю відкрито!



Щойно підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». pic.twitter.com/A4Hzix93ts — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 августа 2018 г.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде, а 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. 21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.