Порошенко отменил скандальные поправки в закон об Антикоррупционном суде
Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения к Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей", которые до правок вызвали беспокойство международных партнеров.
Об этом Президент написал в Twitter.
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"Путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт! Только что подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", – отметил Порошенко.
Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала проект закона о создании Высшего антикоррупционного суда. Во втором чтении и в целом за него проголосовали 315 народных депутатов. 9 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде, а 19 июня Порошенко внес на рассмотрение парламента уже технический документ – законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. 21 июня Верховная Рада со второй попытки проголосовала за основу и в целом за запуск закона о Высшем антикоррупционном суде.