Порошенко скасував скандальні правки до закону про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які до правок викликали занепокоєння міжнародних партнерів.

Про це Президент написав у Twitter.

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"Шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду повністю відкрито! Щойно підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" – зазначив Порошенко.

Шлях до створення та функціонування Вищого антикорупційного суду повністю відкрито!



Щойно підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у зв'язку з прийняттям Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». pic.twitter.com/A4Hzix93ts — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 августа 2018 г.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. У другому читанні та в цілому за нього проголосували 315 народних депутатів. 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд, а 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду. 21 червня Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд.