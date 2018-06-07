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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Рада проголосувала за закон про Антикорупційний суд

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Рада проголосувала за закон про Антикорупційний суд
Рада проголосувала за закон про Антикорупційний суд / slovoidilo.ua

Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

За відповідне рішення проголосувало 315 народних депутатів, проти – 25, утрималось 25 нардепів, ще 17 не голосували.

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В першому читанні закон було прийнято ще 1 березня, однак до розгляду проекту в другому читанні депутати внесли майже 2 тисячі поправок.

Узгодження найбільш дискусійної поправки – про повноваження громадської ради міжнародних експертів – в тому числі і з міжнародними партнерами, тривало до ранку 6 червня.

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Обирати суддів Антикорупційного суду буде Вища кваліфікаційна комісія суддів за допомогою Громадської ради міжнародних експертів. До складу громадської ради міжнародних експертів зможуть увійти як іноземці, так і українці, "які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості" та досвід роботи від 5 років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах щодо корупції за кордоном.

Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено наступні вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Як виглядатиме компромісний варіант закону розповіла кореспондентка 24 каналу. Дивіться відео:

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.

Чим займатиметься Антикорупційний суд? Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

Теги: Антикорупційний суд Новини політики Новини України Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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