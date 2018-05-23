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Антикорупційний суд: що зміниться в Україні і чому це важливо

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Антикорупційний суд: які зміни чекають українців
Антикорупційний суд: які зміни чекають українців / 24 Канал

1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд. Вже 24 травня Верховна Рада може ухвалити в цілому закон про Антикорупційний суд.

Чому потрібен Антикорупційний суд?

В рамках реформи по боротьбі з корупцією потрібна неупереджена судова інстанція, яка б розглядала справи зловживань серед високопосадовців – народних депутатів, членів уряду, суддівського корпусу. Створення Антикорупційного суду є вимогою західних партнерів та МВФ. Суд розглядатиме корупційні справи, збитки державі у яких перевищують 500 прожиткових мінімумів – майже 900 тисяч гривень.

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Чому це важливо?

Чим більше перекриваються корупційні схеми і потоки, тим більше грошей буде в легальній економіці. Антикорупційний суд надзвичайно важливий для того, щоб судити саме суддів інших інстанцій, аж до Верховного суду. Це зламає систему кругової поруки серед суддів. Охочих бути пійманим, а потім осудженим ще й з конфіскацією майна, стане менше. 70-80% людей подумає, чи варто брати хабар.

Як призначатимуться судді Антикорупційного суду?

На конкурсній основі за участю міжнародних експертів (навколо цього положення точаться дискусії – "24"). Головні критерії: десять років перед призначенням не працювати у органах прокуратури, МВС, поліції, СБУ, митниці, НАБУ та низки інших державних структур.

Що це дасть Україні?

Зміцнить довіру західних партнерів, збільшить притік закордонних інвестицій, МВФ виділить черговий транш для підтримки економіки. Зменшиться так званий корупційний податок, який витягує з Держбюджету величезні гроші (за різними оцінками він складає 20 мільярдів гривень щорічно), почнеться ріст економіки.

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Що далі?

Якщо закон ухвалять, то такий суд може бути створеним не раніше кінця 2018 року. Реальну його ефективність можна буде відчути років через п’ять. Головне, щоб справи, які суду передаватимуть слідчі органи, в першу чергу, НАБУ, були фахово підготовлені і не розвалилися в суді.

Головні зміни, які чекають українців:

  • З’явиться можливість збільшувати пенсії і зарплати в бюджетній сфері.

  • Для бізнесу стане менше відкатів, його легальні доходи збільшаться, що дозволить підняти зарплати найманим працівникам.

  • Судді будуть змушені судити чесно. Для них зростуть ризики і ціна питання. В судах стане менше охочих вимагати від пересічного українця за правильне рішення хабарі в розмірі 3-5 тисяч доларів.

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Автор: Інна Жолобович
Теги: Новини України Статті Публікації Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада Корупція Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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