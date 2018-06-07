В Україні завершено формування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко

У четвер, 7 червня, 315 депутатів проголосували за законопроект, згідно з яким в Україні буде створено Вищий антикорупційний суд. Президент України Петро Порошенко заявив, що з прийняттям закону в Україні завершено формування антикорупційної інфраструктури.

Про це Президент заявив одразу після завершення голосування народних депутатів.

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Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Хочу наголосити на рішучості дій української влади щодо боротьби з корупцією. В жодній країні світу немає таких законодавчих актів, які ухвалені цим скликанням Парламенту та підписані Президентом,

– сказав Порошенко.

Сьогодні ми завершили формування антикорупційної інфраструктури. Хочу наголосити на рішучості дій української влади щодо боротьби з корупцією. В жодній країні світу немає таких законодавчих актів, які ухвалені цим скликанням Парламенту та підписані Президентом. — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 червня 2018 р.

Під час виступу перед народними депутатами Петро Порошенко додав, що прийняття закону – це "дуже гарний подарунок на четверту річницю президентства".

Нагадаємо, створити антикорупційний суд від України вимагає Міжнародний валютний фонд. Такі суди діють у 20 країнах світу – здебільшого в Азії й Африці, де критична ситуація з корупцією. Європейських держав у цьому переліку лише три – це Хорватія, Болгарія і Словаччина.